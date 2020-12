Corey Taylor apoya la vacuna y dice que “tan pronto como esté lista, me vacunaré”

Desde que el mundo entró en cuarentena, las esperanzas están puestas en las vacunas anunciadas por los diferentes laboratorios que desde ya tienen el objetivo puesto en el 2021.

Por su parte, el mundo de la música y los espectáculos siguen con ansias de regresar a los escenarios para entregar toda su música en eventos presenciales, y Corey Taylor no es la excepción. El vocalista de Slipknot estrenó álbum como solista este 2020, por eso, en entrevista para Kerrang!, comentó cómo el coronavirus afectó a la música en general.

“Se siente como si hubiéramos tocado hace un millón de años. No puedo ni recordar ese tour. No puedo esperar a volver a la carretera con Slipknot y terminar ese recorrido cuando llegue el momento. Obviamente, no sabemos cuando será, pero con las noticias de las vacunas, se ve prometedor. Tenemos una oportunidad de dar vuelta las cosas el próximo año”, detalló el músico.

Si bien las vacunas se han convertido en centro de controversia en la carrera de saber cuál presente más efectividad, Corey ya está esperando para poder vacunarse contra el covid-19.

“Créeme, no soy anti-vax. Tan pronto como esté lista, me vacunaré y no me importa lo que nadie diga. No uso sombreros de papel metálico ni voté por Trump, así que voy a ponerme una vacuna”.

Por otro lado, Taylor detalló como el virus y el distanciamiento lo llevaron al estudio para emprender su proyecto como solista.

“Fue el catalizador para hacer el álbum solista de la forma en que lo hice. Me di cuenta de que tenía la oportunidad de ir al estudio y hacerlo rápido, y hacer algo realmente genial… No creí que tendría este tipo de impacto, lo que es genial. Estaba emocionado por hacerlo y ver qué podría pasar. El otro lado de la moneda, es que me hizo extrañar más el salir de gira porque quería tocar las canciones, y quería tocar con los chicos en vivo”.