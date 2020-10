Cancelan la edición 2020 del Corona Capital por coronavirus

A través de su cuenta de Twitter, los organizadores del Corona Capital confirmaron la cancelación de la edición 2020 del festival a causa de la pandemia por COVID-19.

El festival estaba programado para el 14 y 15 de noviembre en Ciudad de México, pero, de acuerdo al comunicado, los realizadores decidieron aplazarlo para cuidar la vida de los asistentes. De igual forma, los realizadores del Corona Capital confirmaron que volverían el próximo año “más fuertes que nunca”, uniendo lo que más los apasiona: “la música”.

Billie Eilish, The Killers, The Strokes, Lorde, Lana del Rey, Weezer, Florence & The Machine, Two Door Cinema Club, MGMT, Pixies, Interpol, Portishead, Arctic Monkeys, Sigur Rós, y Queens of the Stone Age son algunos de los artistas más importantes que se han presentado durante la trayectoria del festival que comenzó en el año 2010.