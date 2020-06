Baterista de System of a Down muestra su apoyo a Donald Trump

Luego de que Serj Tankian, vocalista de System Of A Down, desafiara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el baterista de la banda John Dolmayan sorprendió a todos sus fanáticos publicando una imagen en su cuenta de Instagram en la que apoya al mandatario por su trabajo respecto a las minorías étnicas del país norteamericano.

En la publicación, el músico les pidió a sus seguidores que “no permitan que las narrativas que se nos imponen eclipsen la verdad de estas declaraciones”.

Dolmayan, agregó:

“El presidente más atacado de la historia es el mejor amigo de la minoría. Si no lo crees, mira las estadísticas. Si no te gusta leerlas, siguen siendo ciertas. Un verdadero líder hablaría con la nación correctamente, y un verdadero hombre se enfrentaría a los manifestantes en las calles, en persona. Pero, como otros líderes corruptos y antidemocráticos, te das cuenta de que este no es tu pueblo y que no eres nuestro presidente “.