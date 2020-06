‘Corre a tu búnker’: Vocalista de System Of A Down desafía a Donald Trump

Varios artistas alrededor del mundo han mostrado su molestia por la actitud que ha tomado el mandatario norteamericano con las manifestaciones que se han extendido en el territorio estadunidense luego de que George Floyd muriera a manos de un grupo de policías de Minneapolis.

Serj Tankian, vocalista de la banda System of a Down, publicó un duro mensaje en su cuenta de Instagram para Donald Trump, en el que le pide que se esconda en el búnker de la Casa Blanca, como lo hizo el día que los manifestantes en Washington intentaron entrar.

El rockero, utilizó una foto de la portada de The Guardian, en la que el medio asegura que “Trump se esconde en su búnkler mientras las protestas se encienden a las afueras de la Casa Blanca”.

Aquí la carta traducida:

“Corre, Donny, corre a tu búnker. Podrías ser el primer presidente de Estados Unidos en hacerlo por miedo a sus propios ciudadanos. Un líder real se dirigiría a la nación de manera apropiada y un hombre de verdad iría a enfrentarse a los protestantes cara a cara, en la calle. Pero como otros líderes corruptos y antidemocráticos en el pasado, te has dado cuenta de que no son tu gente porque tú no eres, realmente, nuestro presidente. Estos protestantes no están aquí solo para hablar sobre asuntos de raza, sino también para quejarse de las injusticias institucionales que comenzaron con el sistema de esclavitud electoral que te puso en el poder. Firmas de lobbys que presionan desde K Street, superdelegados de una ‘corporatocracia’ neoliberal y duopolítica cuyo día ha llegado. ¿Por qué haces que antifa sea considerada una organización terrorista pero no el KKK? Las lecciones de la revolución pacífica en Armenia que tuvo lugar en 2018 pueden aplicarse a Estados Unidos y a cualquier lugar del mundo. Coordinarse online y bloquear cada calle de todas partes para forzar al régimen renunciar. Ha llegado tu hora, Donald Trump”