Así lucen en la actualidad los recordados actores de ‘FRIENDS’

Aunque la serie ‘Friends’ inició su transmisión a finales del siglo pasado, para ser más exactos en el año 1994, es una de las series más vistas en su tiempo y en la actualidad.

A pesar de que hace diez años se transmitió el último capítulo de la serie, los fanáticos no han dejado de estar pendientes de la vida de los actores que le dieron vida a los queridos Rachel, Chandler, Ross, Mónica, Joey y Phoebe.

Vea También: Ruby Rose habla sobre su decisión de abandonar ‘Batwoman’

Los años no pasan solos y los seis protagonistas de esta serie ya no lucen como los conocimos.

Aquí fotos del ‘Antes y después’ de Rachel, Chandler, Ross, Mónica, Joey y Phoebe.

Jennifer Aniston – Rachel

Cómo olvidar el inicio de la serie, donde Rachel vuelve a ver a Mónica después de huir de su matrimonio. No podemos negar que este ha sido uno de los mejores personajes que ha realizado la actriz Jennifer Aniston.

Después de culminar la serie, Aniston continúo trabajando actoralmente y esto la ha llevado a ser una de las actrices mejor pagadas.

Matthew Perry – Chandler

No podemos evitar reír con cada chiste de Chandler. Lamentablemente la suerte del artista es muy diferente a la de su personaje. Matthew cayó en las drogas y en el alcohol, algo que lo ha llevado varias veces a rehabilitación.

A pesar de su situación, Perry ha participado en ‘Studio 60 on the Sunset Strip’ y películas como ‘The Whole Nine Yards’, su secuela ‘The Whole Ten Yards’, y ‘17 Again’.

David Schwimmer – Ross

El hermano de Mónica y nuestro paleontólogo favorito. El actor David, que está próximo a cumplir sus 54 años, ha participado en ‘Band of Brothers’, ‘The Pallbearer’, ‘Kissing a Fool’, ‘Six Days Seven Nights’, ‘Apt Pupil’ y ‘Picking Up The Pieces’.

Courteney Cox – Mónica

¿Cómo olvidar a nuestra obsesiva con la limpieza? Courteney también se dedicó al ámbito actoral, pero no ha corrido con tanta suerte,sin embargo, ha participado en producciones como ‘Ace Ventura: Pet Detective’, ‘Seinfeld’, ‘Scream’ y ‘Cougar Town’.

Matt Leblanc – Joey

El actor italiano de la serie que nos hacía reír con sus ocurrencias. Leblanc ha actuado en diversas películas y series, entre algunas se puede hablar de ‘Los ángeles de Charlie: Al límite’, ‘All the Queen’s Men’, ‘Top Gear’, ‘Man with a plan’, etc.

Lisa Kudrow – Phoebe

La actriz ha participado en ‘La chica del tren’, ‘Long Shot’, ‘Dr. Dolittle 2, etc.