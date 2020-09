Aliste pañuelo para ver la emotiva despedida que le hizo este niño a Chadwick Boseman

Para algunos la muerte de Chadwick Boseman fue una gran perdida que tuvo el universo de Marvel Entertainment, mientras que para otros sin duda es una gran partida al tratarse de uno de los héroes más representativos, como es el caso de lo más jóvenes, quizá para quienes apena están explorando lo que ofrece Marvel.

Este es e caso de Kian Westbrook, un niño estadounidense que conmovió las redes sociales después de honrar a Pantera Negra con un funeral en el que estaba acompañado por los demás vengadores en un funeral donde Pantera Negra recibía su último adiós.

En entrevista con CNN, el padre de Kian aseguró que su hijo sentían gran admiración por el personaje, pues según el pequeño, “Me hizo saber que los chicos negros también pueden ser héroes”, dijo el niño”.

MY BABY BOY AND THE AVENGERS HOLDING A MEMORIAL FOR BLACK PANTHER❤💪🏾#Wakanda4Ever pic.twitter.com/nYAnER23Ig

— King Westbrook (@KingWestbrook7) August 29, 2020