Robert Downey Jr. ya definió su futuro en Marvel: ¿Sigue o no sigue?

Después del chasquido con el que Iron Man le devolvió la vida a la mitad de la humanidad, derrotando al gran ejercito de Thanos gracias a la constante lucha de los Avengers, los fanáticos de Marvel piden el regreso del señor Stark al MCU, pero eso ya no podría ser posible.

Después del desenlace de Avengers: Endgame los tumores frente a una nueva aparición de Iron Man en el universo de Marvel empezaron a ilusionar a los seguidores del personaje, sin embargo el mismo Downey Jr. respondió ante la petición de quienes desean verlo de nuevo en su gran papel.

“Ya está todo hecho”, con estas palabras Robert Downey Jr dejó por sentado que ya no tiene nada más que entregar a Marvel, por lo que es muy difícil que vuelva a ser un Avenger.

Pero el hecho de que el actor no vuelva a protagonizar una película no significa que no pueda hacer un breve cameo por una de las producciones de Marvel, por esta razón se dice que Iron Man tendrá una pequeña intervención en la película de ‘Black Widow’, ya que el estudio utilizaría una escena eliminada de ‘Civil War’ para usarla en ña adaptación de Natasha Romanoff.