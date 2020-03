Abuelita llora frente a estantes vacíos porque no podrá llevar nada a casa

El periodista del medio Nine News, Seb Costello, compartió una fotografía a través de Twitter que se volvió viral, en la que se puede ver a una mujer mayor con la mirada decaída frente a los estantes vacíos de un supermercado en Australia.

Junto a esta foto el periodista escribió: “Esto evidencia quiénes sufren la innecesaria tendencia de comprar en pánico y del ‘yo primero’”. Además, algunas personas que se encontraban en el lugar, aseguraron que la mujer empezó a llorar al ver que no podría comprar lo necesario para llevar a su hogar.

Mira esto: Mujer contagiada con coronavirus publica duro video para generar conciencia

Colombia no está tan lejos de esa realidad, ya que por estos días se han visto largas filas en los supermercados, donde algunas personas han hecho compras exageradas de mercado y han dejado a otros sin productos para llevar.

Midday today.

Port Melbourne Coles.

Canned food aisle.

I’m told she was in tears.

This captures who is suffering from the me-first, unnecessary, trend of panic buying.

As @ScottMorrisonMP it “has to stop”. @9NewsAUS @theage @ACurrentAffair9 #coronavirus pic.twitter.com/sFMx8RFeb7

— Seb Costello (@SebCostello9) March 19, 2020