¡ABBA regresa! La banda lanzará nueva música este año

El grupo sueco ABBA, hit de la década de los 70’s y 80’s, integrado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid «Frida» Lyngstad, volverá a lanzar nueva música, una noticia que tiene muy contentos a sus fanáticos.

Aunque esta fue una afirmación que se había realizado anteriormente en el año 2018, en una reciente entrevista con CNBC, Björn Ulvaeus afirmó que ABBA volverá con nueva música antes de final de año.

Vea También: Rammstein se olvida del 2020 y ya arma su calendario para el 2021

Lamentablemente, el músico también confirmó que no habrá presentaciones en vivo por parte del grupo, a pesar de que sí saldrán a la luz nuevos temas:

“Creo que, en algún punto de este año, sí, así lo creo”.

Ulvaeus también habló sobre su reencuentro con sus excompañeros de banda y mencionó:

“Fue tan genial. Tomó como un minuto y medio y de algún modo estábamos de vuelta como si hubiese sido ayer. Fue tan extraño”.

En el 2018, a parte de su reencuentro, también se esperaba el lanzamiento de los singles ‘Don’t Shut Me Down’ y ‘I Still Have Faith On You’, pero esto no sucedió. Los fanáticos tienen la esperanza de que las canciones sean incluidas en el nuevo material que la banda presentará este año.