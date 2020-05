Rammstein se olvida del 2020 y ya arma su calendario para el 2021

Debido a la alerta mundial y las medidas que se tomaron por el COVID-19 para evitar la propagación, una de las normas es evitar la aglomeración de personas el lugares públicos, ante esta ley, los primeros afectados fueron los conciertos.

Es por esta razón que bandas y festivales musicales se vieron obligados a posponer sus shows , sin embargo algunas agrupaciones ya piensan en el 2021, pes al no saber con certeza cuan finalizará está época de pandemia, no se arriesgan y prefieren asegurar sus shows sin importar que aún no hemos llegado a la mitad del 2020.

Una de estas agrupaciones es Rammstein, la banda alemana de metal que descartó fechas en este 2020 y armó su calendario de presentaciones para el 2021 e iniciará en Austria, incluyendo fechas en reino unido, en Cardiff, Belfast y Convetry.

Today exactly one year ago #Rammstein released their latest studio album – in January 2019 a documentary team followed the band on a multi-day photosession. https://t.co/68Z1hySe4C

— Rammstein (@RSprachrohr) May 17, 2020