El controversial significado de la canción ‘Closer’ de Nine Inch Nails, que muchos desconocen

‘Closer’ es una de las canciones más reconocidas dentro de la trayectoria de Nine Inch Nails. Esta agrupación liderada por Trent Reznor logró un brillo destacado en la industria, gracias a varios éxitos.

El sonido alternativo e indie de Nine Inch Nails ha enamorado a varias generaciones, y esto ha sido gracias a composiciones como ‘Closer’.

Por ello, para destacar el papel de esta canción dentro del recorrido musical de Nine Inch Nails, le hablaremos sobre su lanzamiento, y el significado de esta famosa pieza.

El brillante según álbum de Nine Inch Nails

Desde sus inicios, Nine Inch Nails logró sorprender a la escena rock con una propuesta distinta y resaltante dentro del género de rock alternativo.

Esto quedó demostrado de forma brillante con su primer lanzamiento, como lo fue el ‘Pretty Hate Machine’, su álbum debut de 1989.

Aquella grabación incluyó éxitos destacados como ‘Something I Can Never Have’ o ‘Down In It’, por lo que la vara estaba alta.

Aun así, Nine Inch Nails logró redoblar la apuesta con un gran segundo álbum como lo fue ‘The Downward Spiral’ de 1994, luego del EP ‘Broken’ de 1992.

En este disco, la banda volvió a dejar composiciones brillantes como lo fueron ‘Mr. Self Destruct’ o ‘Closer’. Esta última canción fue el quinto ‘track’ y se llevó gran reconocimiento.

No solo se trató de una de las canciones más largas de este álbum en duración, sino también de una de las más profundas del mismo.

Esta composición guarda un significado que muchos desconocen. ‘Closer’ hace referencia a una unión carnal y espiritual en la que el ser humano busca un sentido más allá para la vida.

Dicha unión es expresada a través de referencias sexuales, las cuales expresan un odio y un desespero por parte del ser humano con la confianza de encontrar una conexión cercana a Dios.

Si bien en su letra se trata de una composición muy ‘gore’, pocos saben que esta canción guarda este sentido espiritual y explicativo en su trasfondo.

Para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra de ‘Closer’ en español

Letra de ‘Closer’ traducida al español

Dejaste que te violara

Dejaste que te profanara

Dejaste que te penetrara

Me dejas complicarte

Rompí mis entrañas

No tengo alma para vender

Lo único que funciona para mí

Ayúdame a alejarme de mí mismo

Quiero follarte como un animal

Quiero sentirte desde dentro

Quiero follarte como un animal

Toda mi existencia es defectuosa

Tú me acercas a Dios

Puedes tener mi aislamiento

Puedes tener el odio que trae

Puedes tener mi ausencia de fe

Puedes tenerlo todo

Derriba mi razón

Es tu amor, puedo olerlo

Me haces perfecto

Ayúdame a convertirme en otra persona

Quiero follarte como un animal

Quiero sentirte desde dentro

Quiero follarte como un animal

Toda mi existencia es defectuosa

Tú me acercas a Dios

A través de todos los bosques

Sobre los árboles

Dentro de mi estómago

Me raspé las rodillas

Bebo la miel dentro de tu colmena

Tú eres la razón

Me mantengo vivo