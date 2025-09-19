El controversial significado de la canción ‘Closer’ de Nine Inch Nails, que muchos desconocen
‘Closer’ se ha convertido en un éxito legendario para los amantes de Nine Inch Nails alrededor de todo el mundo,
‘Closer’ es una de las canciones más reconocidas dentro de la trayectoria de Nine Inch Nails. Esta agrupación liderada por Trent Reznor logró un brillo destacado en la industria, gracias a varios éxitos.
El sonido alternativo e indie de Nine Inch Nails ha enamorado a varias generaciones, y esto ha sido gracias a composiciones como ‘Closer’.
Por ello, para destacar el papel de esta canción dentro del recorrido musical de Nine Inch Nails, le hablaremos sobre su lanzamiento, y el significado de esta famosa pieza.
Desde sus inicios, Nine Inch Nails logró sorprender a la escena rock con una propuesta distinta y resaltante dentro del género de rock alternativo.
Esto quedó demostrado de forma brillante con su primer lanzamiento, como lo fue el ‘Pretty Hate Machine’, su álbum debut de 1989.
Aquella grabación incluyó éxitos destacados como ‘Something I Can Never Have’ o ‘Down In It’, por lo que la vara estaba alta.
Aun así, Nine Inch Nails logró redoblar la apuesta con un gran segundo álbum como lo fue ‘The Downward Spiral’ de 1994, luego del EP ‘Broken’ de 1992.
En este disco, la banda volvió a dejar composiciones brillantes como lo fueron ‘Mr. Self Destruct’ o ‘Closer’. Esta última canción fue el quinto ‘track’ y se llevó gran reconocimiento.
No solo se trató de una de las canciones más largas de este álbum en duración, sino también de una de las más profundas del mismo.
Esta composición guarda un significado que muchos desconocen. ‘Closer’ hace referencia a una unión carnal y espiritual en la que el ser humano busca un sentido más allá para la vida.
Dicha unión es expresada a través de referencias sexuales, las cuales expresan un odio y un desespero por parte del ser humano con la confianza de encontrar una conexión cercana a Dios.
Si bien en su letra se trata de una composición muy ‘gore’, pocos saben que esta canción guarda este sentido espiritual y explicativo en su trasfondo.
Para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra de ‘Closer’ en español
Dejaste que te violara
Dejaste que te profanara
Dejaste que te penetrara
Me dejas complicarte
Rompí mis entrañas
No tengo alma para vender
Lo único que funciona para mí
Ayúdame a alejarme de mí mismo
Quiero follarte como un animal
Quiero sentirte desde dentro
Quiero follarte como un animal
Toda mi existencia es defectuosa
Tú me acercas a Dios
Puedes tener mi aislamiento
Puedes tener el odio que trae
Puedes tener mi ausencia de fe
Puedes tenerlo todo
Derriba mi razón
Es tu amor, puedo olerlo
Me haces perfecto
Ayúdame a convertirme en otra persona
Quiero follarte como un animal
Quiero sentirte desde dentro
Quiero follarte como un animal
Toda mi existencia es defectuosa
Tú me acercas a Dios
A través de todos los bosques
Sobre los árboles
Dentro de mi estómago
Me raspé las rodillas
Bebo la miel dentro de tu colmena
Tú eres la razón
Me mantengo vivo
