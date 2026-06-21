Ronaldinho volvería al fútbol de la mano de un club italiano y el anuncio sería inminente

Considerado uno de los futbolistas más talentosos de las últimas décadas, Ronaldinho dejó una huella imborrable en equipos como Barcelona y Milan, además de conquistar la Copa del Mundo con Brasil en 2002.

Ahora, a sus 46 años, su nombre vuelve a estar ligado a la actividad profesional tras los reportes publicados por La Gazzetta dello Sport y la agencia italiana ANSA, que señalan que el exmediocampista será presentado oficialmente por el Ravenna FC.

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Un anuncio previsto para los próximos días

El club realizaría la presentación el próximo 23 de junio durante un evento programado en Miami, Estados Unidos. En la misma ceremonia también se daría a conocer la nueva indumentaria del equipo italiano. No obstante, todavía existe incertidumbre sobre el papel que desempeñará Ronaldinho dentro de la institución.

La expectativa creció porque el Ravenna FC se encuentra en una etapa de reconstrucción deportiva tras quedarse cerca del ascenso a la Serie B en la temporada anterior. La posible llegada de Ronaldinho ha despertado el interés de aficionados y medios de comunicación.

¿Jugará partidos oficiales?

El vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, dejó abierta la posibilidad, aunque reconoció que la operación tiene un importante componente comercial.

“¿Si jugará? Veremos, pero no lo excluyo. Un campeón como él no tiene edad. Hará un evento de marketing con nosotros”, señaló el directivo en declaraciones citadas por medios italianos. Por lo qué el alcance real de la vinculación del exfutbolista brasileño sigue siendo una incógnita.

Una leyenda del fútbol mundial

Durante su carrera, Ronaldinho vistió las camisetas de Gremio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense, entre otros equipos.

A nivel de clubes disputó 695 partidos oficiales, marcó 266 goles, registró 170 asistencias y conquistó 20 títulos, consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol moderno.

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