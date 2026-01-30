Revelan nueva fecha para el fin del mundo y científicos lanzan alerta global

A lo largo del tiempo, la idea de un posible fin del mundo ha estado presente en distintas culturas y épocas. Desde teorías apocalípticas hasta advertencias científicas, el tema suele generar inquietud, sobre todo cuando se vincula con escenarios reales que podrían afectar a toda la humanidad. Hoy, esas preocupaciones vuelven a ocupar un lugar central a partir de una señal simbólica que no pasa desapercibida.

Se trata del Reloj del Juicio Final, un indicador creado para reflejar qué tan cerca se encuentra el planeta de una catástrofe global. El pasado 27 de enero, este reloj fue ajustado a 85 segundos de la medianoche, la posición más cercana al punto crítico desde que comenzó a utilizarse en 1947. El dato no es menor: marca el momento de mayor alerta registrado hasta ahora.

El ajuste fue anunciado por la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos (SASB, por sus siglas en inglés), un grupo integrado por científicos, expertos en seguridad y exresponsables de políticas públicas. Según explicaron, la decisión responde a un contexto global cada vez más complejo, atravesado por tensiones geopolíticas, avances tecnológicos acelerados y amenazas que no siempre cuentan con regulaciones claras.

“El Reloj del Juicio Final es, en realidad, una metáfora del gran peligro que enfrentamos, pero también es un llamado a la acción”, señaló Alexandra Bell, presidenta y directora ejecutiva del Boletín. La idea, aclaran desde la organización, no es generar alarma, sino invitar a la reflexión y a la toma de decisiones responsables.

¿Por qué se redujo el tiempo en el ‘Reloj del fin del mundo’?

En los últimos años, el margen se ha reducido de manera sostenida. En 2025, el reloj ya estaba a menos de un minuto y medio de la medianoche, y en 2026 volvió a avanzar. Entre los factores que más pesan aparecen el crecimiento de los arsenales nucleares, los riesgos biológicos y el desarrollo de la inteligencia artificial sin marcos internacionales sólidos.

A esto se suma la posible expiración del Nuevo Tratado START, prevista para el 5 de febrero. Daniel Holz, presidente de la Junta de Ciencia y Seguridad, advirtió que su vencimiento dejaría a Estados Unidos y Rusia sin límites formales sobre sus armas nucleares, un escenario que no se veía desde hace más de 50 años.

Para los especialistas, la posición actual del reloj funciona como una advertencia clara: todavía hay margen para actuar, pero el tiempo es cada vez más ajustado.