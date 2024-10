¿Cuál es el verdadero orden para ver todas las películas de ‘Harry Potter’?

El universo de Harry Potter viene de la saga de novelas fantásticas que llevan su mismo nombre, y fue creado por la británica J.K. Rowling. Los diferentes libros siguen la vida del joven mago llamado Harry Potter, junto a sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley mientras asisten al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Debido al éxito de las novelas, se estrenaron ocho películas llevando las aventuras del mago a la pantalla grande. Una cinta por cada libro, excepto el último que se dividió en dos partes. A este universo también pertenece la trilogía de ‘Animales Fantásticos’, precuela protagonizada por el experto en zoología Newt Scamander.

Le puede interesar: Muere Maggie Smith, reconocida actriz que participó en todas las películas de Harry Potter

Orden cronológico de las películas

‘Animales Fantásticos y dónde encontrarlos’ estrenada en 2016.

‘Animales Fantásticos: los crímenes de Grindelwald’ estrenada en 2018.

‘Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore’ estrenada en 2022.

‘Harry Potter y la piedra filosofal’ estrenada en 2001.

‘Harry Potter y la cámara secreta’ estrenada en 2002.

‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’ estrenada en 2004.

‘Harry Potter y el cáliz de fuego’ estrenada en 2005.

‘Harry Potter y la Orden del Fénix’ estrenada en 2007.

‘Harry Potter y el misterio del príncipe’ estrenada en 2009.

‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1’ estrenada en 2010.

‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2’ estrenada en 2011.

Todas las películas se encuentran disponibles en Max, la plataforma de streaming.

Le puede interesar: ¡Contarán la historia de Gollum! Anuncian nueva película de El Señor de los Anillos

Nueva serie basada en el universo de Harry Potter

Max anunció que se encuentra preparando una nueva serie basada en las novelas de Harry Potter. Hasta el momento se conocen pocos detalles del proyecto, lo único claro es que se hará un reinicio de la historia, por lo que nuevos actores darán vida a los queridos personajes.

J.K. Rowling participará activamente en la producción, junto a la showrunner y productora ejecutiva Francesca Gardiner, quien se ha destacado por su trabajo en Succession. De igual manera estará presente Mark Mylod, que trabajó en Game of Thrones y The Last of Us.

«El compromiso de Max de preservar la integridad de mis libros es importante para mí, y estoy ansiosa por ser parte de esta nueva adaptación que permitirá un grado de profundidad y detalle que solo ofrece una serie de televisión de formato largo«, afirmó Rowling.

Se espera que la serie llegue a Max, la plataforma de streaming, en algún momento de 2026. Además, cada temporada se encontrará basada en cada uno de los libros de la franquicia, por lo que se espera que esté al aire durante una década.