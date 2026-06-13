¿Quiere vivir una experiencia inolvidable con DiDi y Radioacktiva? Así puede participar

Actividad “Didi, una experiencia que no se olvida”

La participación en la actividad “DIDI, una experiencia que no se olvida” en adelante “LA ACTIVIDAD” implica el conocimiento y aceptación, total y sin condiciones de los presentes términos y condiciones.

1. De los realizadores

Actividad organizada por DIDI MOBILITY INFORMATION TECHNOLOGYPTE. LTD identificada con NIT. 201734804H La Actividad será difundida por CARACOL S.A. NIT 860.014.923-4, al público en general, utilizando las emisoras Tropicana, Los 40, Radioacktiva y AS como canales de difusión del contenido de su actividad.

2. De los participantes

a) Participan las personas mayores de 18 años o menores de edad con autorización escrita de sus tutores legales.

b) No podrán participar en esta Actividad los empleados de Caracol S.A. ni sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (Abuelos / Nietos / Hermanos), primera de afinidad (esposos) y primer civil (Padres o hijos adoptantes).

c) No podrán participar personas que no diligencien los datos requeridos o que ingresen información falsa, estos serán descalificados inmediatamente, sin perjuicio acciones adicionales que Caracol S.A o cualquier empresa de grupo económico considere pertinentes para garantizar la transparencia de la Actividad. Tener conocimiento de este reglamento, ya que la aceptación y recibo del premio conlleva la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones de participación, así como las condiciones, limitaciones y responsabilidades, no solo de este reglamento, sino las que conlleva el reclamo y aceptación de un premio. No haber incurrido en conductas o participado en actividades que puedan comprometer la reputación o el buen nombre de las marcas de Caracol Radio, de otro participante o de cualquiera de sus Patrocinadores y/o de los bienes o servicios que estos ofrecen. No haber participado en ningún tipo de actividad contraria a la ley, el orden público y las buenas costumbres.

d) No haber ganado premio en una Actividad de la misma Emisora en los últimos seis meses, contado a partir de la fecha de inicio de la presente Actividad.

e) Solo participa una persona por núcleo familiar

3. Mecánica de la Actividad

3.1 Inscripción:

a. Inscripción será entre las fechas 16 de junio al 19 de junio del 2026

b. Pasos para la inscripción:

c. El locutor en turno invitará a los oyentes a participar en la actividad de DIDI, pero no dirá exactamente de qué se trata porque es una sorpresa, solo mencionará que DIDI le dará una experiencia que no se olvida el día del tercer partido de la selección Colombia en el mundial.

d. Los participantes deberán escribir al Telegram o WA de las emisoras Tropicana, Los 40, Radioacktiva y AS, los siguientes datos: Nombre completo, cedula y número telefónico

e. Al enviar sus datos, estos quedan disponibles para que los viernes, de forma aleatoria se elija a un oyente ( de los que enviaron sus datos) y se llame al aire. Este oyente deberá responder preguntas sobre mundiales y sobre la marca DIDI. Solo tendrá una oportunidad, si contesta correctamente será el ganador de la experiencia “DIDI, un viaje que no se olvida”. Este Oyente tiene la oportunidad, de invitar tres amigos o familiares para que disfruten con él la experiencia. Será un ganador por cada emisora. Es decir, 4 oyentes, más sus tres invitados.

3.2 selección del Ganador:

a. Seleccionaremos ganadores el viernes 19 de junio del 2026.

b. Las emisoras Tropicana, Los 40, Radioacktiva y AS, seleccionan los 4 ganadores al aire

c. Los 4 ganadores que serán nombrados al aire por el locutor en turno en cada uno de los programas de la mañana, Tropicana, en Como amaneció, Los 40,en Los Impresentables, Radioacktiva, en el Gallo y AS, en el Rock and Gol del AS.

d. La persona será escogida por habilidad y destreza entre los participantes registrados; él participante que se llame y responda las preguntas de mundial y DiDi. Son 4 ganadores, uno por cada emisora y que hayan enviado sus datos completos, y que cumpla con los requisitos de la presente actividad.

4. Descripción del ganador y entrega del premio:

4.1 Descripción:

Será ganador aquel o aquellos que cumplan con todos los requisitos descritos anteriormente según la actividad “DIDI, una experiencia que no se olvida”.

4.2 Premio:

a. El premio que Entregaremos es:

• Una experiencia con DIDI , en la casa PRISA MEDIA para disfrutar con sus familiares y/o amigos la transmisión en vivo por Radioacktiva del partido de Portugal vs Colombia y tendrán la oportunidad de compartir con varios talentos de las demás emisoras: Los 40, AS y Tropicana.

b. Para recibir el premio el ganador deberá entregar firmado a la Emisora estos términos y condiciones. En caso de que el participante por cualquier motivo no pueda o decida no recibir el premio, no es reembolsable en dinero, bienes o servicios de cualquier clase. Si el premio es la asistencia a un Evento o experiencia y esta se re-programa o cancela por razones ajenas a Caracol o al organizador, el ganador NO tendrá derecho a indemnización o compensación de ningún tipo.

c. El premio será entregado el día 27 de junio desde las 3pm. Se recogerán los ganadores en 4 puntos (estos serán acordados con los ganadores) para luego llevarlos a la casa PRISA MEDIA.

d LA EMISORA podrá transmitir en vivo o en diferido las imágenes, sonido y video del proceso de selección y de entrega del premio.

4.3 TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

EXPERIENCIA CASA PRISA MEDIA

1. Participación voluntaria

Declaro que mi participación en esta actividad es completamente voluntaria y que me encuentro en condiciones físicas y mentales adecuadas para asistir y participar en las diferentes dinámicas programadas durante el evento.

2. Comportamiento y convivencia

Me comprometo a mantener un comportamiento respetuoso, adecuado y cordial con los demás participantes, personal logístico, talentos, invitados, colaboradores y representantes de Prisa Media. No se permitirá ningún tipo de conducta agresiva, discriminatoria, ofensiva, intimidante o que afecte la seguridad y bienestar de los asistentes.

3. Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas

Está prohibido el ingreso, consumo, distribución, promoción o invitación al consumo de sustancias psicoactivas, alucinógenas o cualquier sustancia ilegal dentro del evento. En caso de que se suministren bebidas alcohólicas autorizadas por la organización, cada participante será responsable de su consumo y de las decisiones derivadas del mismo. Prisa Media, las emisoras participantes, patrocinadores, proveedores y organizadores no asumirán responsabilidad por incidentes, accidentes, comportamientos o consecuencias derivadas del consumo excesivo de alcohol por parte de los asistentes. Cualquier participante que se encuentre en estado de embriaguez evidente o bajo efectos de sustancias prohibidas podrá ser retirado del evento de manera inmediata.

4. Respeto a los talentos y personal del evento

Los participantes deberán respetar en todo momento el espacio personal, la integridad física y emocional, así como las instrucciones impartidas por los talentos, locutores, invitados especiales, personal logístico y organizadores. Los asistentes podrán interactuar con los talentos dentro de los espacios y actividades programadas, pero deberán abstenerse de realizar conductas invasivas, insistentes, irrespetuosas o que generen incomodidad. La organización se reserva el derecho de retirar a cualquier participante que incurra en comportamientos inadecuados hacia los talentos o cualquier miembro del equipo del evento.

5. Cumplimiento de instrucciones

Los participantes se comprometen a seguir las indicaciones del personal logístico y de seguridad durante toda la experiencia. Por razones de seguridad, la organización podrá restringir el acceso a determinadas áreas o suspender la participación de cualquier asistente que incumpla las instrucciones impartidas.

6. Responsabilidad individual

Cada participante es responsable de sus actos, decisiones y comportamientos durante el evento. Prisa Media, las emisoras participantes, patrocinadores, aliados, proveedores y organizadores no serán responsables por daños, pérdidas, accidentes, lesiones o afectaciones ocasionadas por conductas imprudentes, negligentes o contrarias a las instrucciones impartidas por parte de los asistentes.

7. Cuidado de instalaciones y elementos

Los participantes deberán hacer uso adecuado de las instalaciones, mobiliario, equipos, elementos decorativos y demás recursos dispuestos para la experiencia. Cualquier daño ocasionado de manera intencional o por uso indebido podrá generar la obligación de asumir los costos correspondientes.

8. Registro audiovisual y uso de imagen

Durante el desarrollo del evento podrán realizarse fotografías, grabaciones de audio y video para fines promocionales, publicitarios, comerciales y de difusión de las marcas participantes. Con la firma de este documento, autorizo el uso de mi imagen, voz y participación en los contenidos que se generen durante la experiencia, sin que ello implique compensación económica adicional.

9. Derecho de admisión y permanencia

La organización se reserva el derecho de admisión y permanencia. Cualquier incumplimiento de las presentes condiciones podrá dar lugar al retiro inmediato del participante, sin que exista obligación de compensación alguna por parte de la organización.

10. Transporte y desplazamientos posteriores al evento

Los participantes reconocen que la responsabilidad de Prisa Media, las emisoras participantes, patrocinadores, aliados, proveedores y organizadores se limita al desarrollo de la experiencia programada. Una vez finalizada la actividad, cada participante será responsable de su desplazamiento, movilidad, decisiones y actividades posteriores al evento. La organización no asumirá responsabilidad alguna por situaciones, incidentes, accidentes o eventualidades que ocurran después de terminada la experiencia oficial.

Información logística de transporte al finalizar el evento: cada participante y su grupo de acompañantes se desplazaran por sus propios medios. La organización no asumirá transporte de regreso.

11. Aceptación

Declaro haber leído, comprendido y aceptado la totalidad de las condiciones aquí descritas.

5. Alcance

Territorio Colombiano. Si el ganador está ubicado en una ciudad o zona metropolitana de una ciudad donde Caracol tenga estudios de la Emisora, debe desplazarse hasta los estudios para recibir el premio; y si está ubicado en una zona del país diferente, entonces los organizadores asumen los costos del envío del premio siempre que este costo no supere el 05% del valor del premio, de lo contrario los participantes asumen los costos de desplazamiento para la entrega del premio o del envío del premio hasta su lugar de residencia.

6. Limitación de Responsabilidad:

La responsabilidad frente al participante finaliza con la puesta a disposición del premio al ganador. Como quiera que Caracol S.A. concurre en su calidad de canal de difusión de la actividad del anunciante, no es responsable por ningún efecto adverso que el premio pueda tener sobre el participante. La interacción digital (registro, votación, conteo de votos, etc.) con los oyentes concursantes y con los oyentes votantes se hace usando aplicaciones de terceros tales como Facebook, Twitter, Instagram, o widgets de terceros, sobre los cuales Caracol no tienen ningún control y por ende no se hace responsable por cambios unilaterales o por fallas de dichas aplicaciones. Lo anterior significa que, por ejemplo, Caracol no se hace responsable si la aplicación bloquea o elimina a un participante, descalifica un voto, o actuaciones similares.

7. Prohibiciones especiales:

Si en cualquier momento, sea antes, durante o con posterioridad a la Actividad, se descubre que el ganador incumple con este reglamento, los organizadores podrán descalificarlo y negarse a entregarle su premio. Si éste ya fue entregado, podrán exigir su devolución por las vías de Ley. El participante se obliga a observar las siguientes prohibiciones y en los demás documentos y contratos que llegue a suscribir con Caracol S.A., a saber: No realizar actos que ponga en desventaja o pretenda colocar en desventaja a otros participantes tales como: la difusión de asuntos de carácter privado, personal, familiar, críticas o rumores ajenos a la verdad. No realizar publicidad de otros eventos, actividades promocionales, concursos o menciones comerciales de personas o empresas que sean competencia de Caracol S.A., sea a través de tweets y demás formas tradicionales y no tradicionales de publicidad. No expresar opiniones a través de cualquier medio, que puedan causar daño a la imagen de los productos, servicios, marcas o buen nombre de Caracol S.A., la marca sus directivos o empleados, o alguno(s) de los Patrocinadores. No realizar acuerdos verbales o escritos en virtud de los cuales se comprometan a cualquier título a prestar servicios relacionados con la presente Actividad, a favor de cualquier tercero, incluidos los patrocinadores, sin autorización previa de Caracol. No realizar en público o que puedan llegar a serlo, actuaciones contrarias a la moral y las buenas costumbres menoscabando la imagen de los participantes, Caracol S.A., sus marcas, y patrocinadores. No propiciar, realizar o participar en la realización de cualquier conducta o actividades que puedan poner en riesgo la salud o seguridad de otras personas relacionadas con la organización y desarrollo de “LA ACTIVIDAD”, o con la seguridad y reputación de LA EMISORA, sus marcas, directivos y Patrocinadores.

8. Autorización:

Con la inscripción, los participantes aceptan el tratamiento de los datos personales según la política de privacidad publicada en Caracol S.A. y estos términos y condiciones y para las siguientes finalidades: realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios; suministrar los datos recolectados a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual Caracol S.A tenga un vínculo contractual para el desarrollo de actividades de ese tipo (investigación de mercados y telemercadeo, etc.) para la ejecución de las mismas; transferir los datos personales fuera del país a cualquiera de las empresas del Grupo Prisa para los mismos fines aquí descritos, transmitir los datos personales fuera del país a terceros con los cuales Caracol S.A haya suscrito un contrato de procesamiento de datos. Los datos personales están sujetos a nuestra política de privacidad colgada en el sitio web www.tropicanafm.com. Así mismo, autorizan a Caracol S.A. a publicar y divulgar, incluidas las redes sociales o cualquier medio de comunicación que le pertenezca o llegue a pertenecerle, las fijaciones audiovisuales y fotográficas que Caracol S.A. o los terceros encargados por éste, obtengan a partir de la participación en “LA ACTIVIDAD”, para ilustrar cualquier tipo de información y/o publicidad. Los participantes garantizan que las fijaciones audiovisuales y fotográficas de la imagen, voz, interpretaciones y biografías que contienen los documentos entregados a la Emisora, son de su propiedad exclusiva y por tanto tienen la facultad plena para cederlas. Además, los participantes autorizan a Caracol S.A. para que use su imagen obtenida del proceso de inscripción y de participación en “LA ACTIVIDAD”, para incluirlo en material de uso comercial, por ejemplo y sin limitarse, Caracol S.A. podrá realizar compilaciones del proceso de pre-inscripción, actividades como “detrás de cámaras”, ediciones especiales y en general cualquier material que conlleven el uso de las imágenes.

La anterior autorización de uso de sus datos personales e imágenes es en forma gratuita, sin límite territorial, por el tiempo que el organizador y Caracol S.A. estime necesario y/o pertinente el uso de dicho material en cualquiera de los medios de comunicación de su propiedad. En todo caso el participante declara y acepta que mantendrán indemne al organizador y a Caracol S.A. frente a cualquier reclamación de terceros sobre todas las obras cuyo uso autorice bajo cualquier título a Caracol.

En señal de conocer y aceptar estos términos y condiciones,

Firma: ____________________________________________

El Participante (Nombre): __________________________________________

Cédula: ________________________