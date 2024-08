TikToker que vive en suiza reveló cómo son los ricos: «No saben qué hacer con tanta plata»

Archivado en: •

Un ‘TikToker’ que ha estado viviendo en Suiza por un tiempo compartió en su cuenta de TikTok detalles sobre su trabajo en este país, destacando la generosidad de sus empleadores. «Los voy a poner en contexto rápidamente, a mí me contrata una señora acá en Ginebra, en una de las partes más exclusivas para venir a trabajar. Al momento de llegar, yo veo esa casa y digo que belleza», comentó el colombiano.

Miguel, conocido en TikTok como ‘AyMiguelito’, ha tenido varios empleos desde su llegada a Suiza. Actualmente, trabaja en jardinería y ha tenido la fortuna de trabajar en casas muy bonitas y tener buenos jefes. Durante un caluroso día de verano, mientras trabajaba en jardinería, su jefa se acercó a él.

«Estoy trabajando en jardinería normal, muriéndome de calor, sudando y se me acerca la señora, ‘¿Miguel tienes mucho calor?’. Le digo la verdad, es que sí, y eso que tenía gorra y estaba tapado», relató.

La pregunta de su jefa no le sorprendió, ya que las temperaturas en verano suelen ser bastante altas. Sin embargo, lo que no esperaba era la invitación a la playa privada de su jefa.

«Cosas de ricos, ella sale, agarra su Mini Cooper y se va. No sé para dónde se fue, no hay problema, me quedé trabajando. A los 20 minutos vuelve y me dice, ‘toma Miguel, te compré este short, para que vayas y te refresques un poco en el lago. Yo te acompaño porque es una playa privada, por decirlo así, y a esa parte solo pueden entrar los dueños'», añadió.

Cuando Miguel entró en el lugar, quedó asombrado. Nunca imaginó que su jefa lo llevaría a un sitio reservado exclusivamente para su familia. «Viene, me abre las puertas y me dice ‘mira estos barcos son de la familia, son de nosotros’, y yo quedé ‘ay tan sencillo un barco, qué belleza’. Ana me dice ‘listo, dale, no hay problema, reposate, refréscate un rato en el lago, nada y cuando te sientas más fresquito, más tranquilo, vuelves y puedes continuar con el trabajo'», explicó.

Esta experiencia fue inolvidable para Miguel, quien destacó la sencillez y generosidad de sus empleadores adinerados. «Eso me deja viendo que hay gente que está tapada en plata y uno dice esa gente no sabe qué hacer con el dinero y son como tan sencillos, tan relajados, como ir y comprarme un short y venir, y decirme ‘métase al lago que lo veo con calor, acá estoy relajado tranquilo y facturando con estas vistas'», afirmó.

En su cuenta de TikTok, Miguel ha compartido varias anécdotas sobre sus experiencias laborales en Suiza. La historia de la playa privada es solo una de las muchas que resaltan la generosidad y amabilidad de sus empleadores. Para él, trabajar en jardinería en Ginebra ha sido una oportunidad no solo de empleo, sino también de disfrutar de momentos únicos gracias a la hospitalidad de sus jefes.