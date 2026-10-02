Ojo con este electrodoméstico que puede estar disparando el consumo en su casa

Hay un electrodoméstico en específico que normalmente pasa desapercibido cuando se habla del consumo de energía en casa: la lavadora. No permanece encendida todo el día, pero cuando funciona, cada ciclo necesita electricidad para funcionar y ciertos programas pueden elevar considerablemente el gasto.

Según información de La Casa del Electrodoméstico recogida por SEMANA, una lavadora puede consumir alrededor de 255 kWh al año. Sin embargo, esa cifra no aplica de la misma manera para todos los hogares, ya que depende de factores como la cantidad de veces que se utiliza, la duración de los ciclos y el programa escogido.

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La lavadora y su consumo de energía

A diferencia de la nevera, que necesita permanecer conectada durante todo el día para conservar los alimentos, la lavadora concentra su consumo en los momentos en los que está funcionando.

Esto explica por qué elegir un programa u otro puede marcar una diferencia. Los ciclos que utilizan agua caliente o requieren procesos de lavado más intensos suelen demandar más electricidad que aquellos diseñados para cargas o necesidades específicas.

También hay que mirar la eficiencia del electrodoméstico. De acuerdo con la información de la fuente, una lavadora con clasificación energética A puede reducir el consumo hasta en 180 kWh al año frente a modelos menos eficientes.

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No todo depende de cuánto tiempo está encendida

El tiempo de funcionamiento es importante, pero no es el único elemento que influye. La potencia eléctrica del equipo también determina cuánta energía necesita para realizar su trabajo funciona durante varias horas puede acumular un consumo mucho mayor que otro quedar fuera de la cuenta:.

Por ejemplo, un aparato con una potencia elevada que funciona durante varias horas puede acumular un consumo mucho mayor que otro menos potente utilizado durante periodos cortos.

Y hay un detalle adicional que suele quedar fuera de la cuenta: el llamado consumo fantasma.

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¿Qué es el consumo fantasma?

Apagar un aparato no necesariamente significa que deje de recibir electricidad. Algunos electrodomésticos permanecen en modo de espera mientras siguen conectados, principalmente para mantener determinadas funciones disponibles o permitir un encendido rápido.

Este comportamiento puede presentarse en distintos equipos del hogar, como televisores y hornos, entre otros.