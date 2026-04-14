Murió Felipe Staiti, fundador y guitarrista de Los Enanitos Verdes

El rock en español recibe un duro golpe este lunes tras confirmarse la muerte de Felipe Staiti, histórico integrante de Los Enanitos Verdes. El músico, de 64 años, falleció en el Hospital Italiano de Mendoza luego de presentar complicaciones de salud que lo mantuvieron internado en los últimos días.

La noticia se conoció en horas de la tarde y generó una inmediata reacción en el mundo cultural. Artistas, seguidores y autoridades comenzaron a expresar mensajes de despedida, reconociendo su papel clave en la historia del rock latinoamericano.

Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, lo despidió públicamente: “Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables”.

Momentos clave de Los Enanitos Verdes

Staiti fundó Los Enanitos Verdes en 1979 junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, banda que logró consolidarse como una de las más influyentes del continente. Su estilo con la guitarra y su aporte como compositor definieron el sonido del grupo durante más de cuatro décadas.

El fallecimiento ocurre en un momento especialmente sensible para la agrupación, que aún enfrentaba la ausencia de Cantero, quien murió en 2022. Desde entonces, Staiti asumió un rol central como líder y vocalista, manteniendo viva la esencia del proyecto.

La partida de Felipe Staiti deja un vacío profundo en la música argentina, mientras su legado continúa vigente en generaciones de seguidores que crecieron con sus canciones.