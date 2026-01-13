El comentario de Carlos Antonio Vélez sobre Lamine Yamal que desató dura polémica

Carlos Antonio Vélez está en el ojo del huracán tras unas declaraciones realizadas durante la transmisión de la final de la Supercopa de España. Sus comentarios, emitidos mientras se disputaba el clásico entre Barcelona y Real Madrid, apuntaron directamente contra Lamine Yamal y generaron una fuerte reacción entre hinchas y usuarios en redes sociales.

Vélez participó en la transmisión oficial del encuentro por Win Sports, junto a Tito Puccetti y Faryd Mondragón. En los primeros minutos del partido, el analista se refirió al vendaje que llevaba el joven futbolista del Barcelona en una de sus manos y lanzó una acusación que generó polémica.

En palabras textuales, Carlos Antonio Vélez afirmó:

“Le tienen que forrar la mano poniendo ahí la medicina que se necesita poner: la hormona del crecimiento. En FIFA hay una investigación al respecto”.

Este, es Carlos Antonio Vélez. Ha dicho esta barbaridad de Lamime, en plena transmisión y sin despeinarse. Fanático, periodista colombiano y Socio del Real Madrid. CC: @SergiAtienza_ , @Fortelena , @jordifinestres & @marctinez3 pic.twitter.com/ZOe0vpK3kX — Joalberth Rangel 𝕏 (@JoalberthRangel) January 12, 2026

Más adelante, insistió en su postura y amplió su señalamiento:

“Eso de forrarse la mano no es que esté lesionado, ni que tenga un problema en la muñeca o una cábala. Muchos mencionan que, precisamente, lo que están haciendo es logrando a través de una medicina, yo le digo medicina por ignorancia, que es la hormona del crecimiento”.

Las declaraciones provocaron críticas inmediatas, especialmente por parte de aficionados del Barcelona, quienes consideraron que se trató de una acusación grave sin sustento público.

¿Declaraciones de Carlos Antonio Vélez llegaron hasta España?

Luego de que los comentarios del periodista se viralizaran en redes, surgieron versiones que indican que las palabras de Carlos Antonio Vélez habrían llegado a oídos del Barcelona e incluso del propio Lamine Yamal. Según estas especulaciones, el club español estaría evaluando la posibilidad de emprender acciones contra el periodista colombiano.

Sin embargo, hasta el momento no existe ningún pronunciamiento oficial ni por parte del Barcelona ni del futbolista. Por ahora, cualquier posible acción se mantiene en el terreno de los rumores, mientras en redes sociales, Carlos Antonio Vélez sigue recibiendo fuertes críticas.