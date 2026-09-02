El Banco de Alimentos alertó de página web falsa que suplanta su identidad; este es su canal oficial

¡Atención! El Banco de Alimentos advirtió sobre una página web que estaría utilizando de manera fraudulenta el nombre y la identidad de la organización. La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para no caer en posibles estafas y verificar cuidadosamente los canales oficiales antes de compartir datos o realizar cualquier tipo de transacción.

La alerta busca prevenir que más personas sean víctimas de este sitio falso y que las donaciones no lleguen a los medios que la página web tiene publicados, los cuales no son los autorizados.

Canal oficial del Banco de Alimentos

A través de sus redes sociales, el Banco de Alimentos denunció la página web que suplanta su identidad y a la que muchas personas pueden llegar a enviar sus donaciones. Por tal motivo, hacen un llamado a rectificar, con el fin de proteger el dinero de quienes lo hacen.

“Hemos identificado el sitio bancoalimentos.top, el cual ha copiado y reproducido de manera prácticamente idéntica nuestra página institucional, incluyendo colores, diseño, imágenes, contenidos y elementos gráficos asociados al Banco de Alimentos de Bogotá, generando la apariencia de ser un canal oficial de nuestra organización”, mencionaron.

Asimismo, enunciaron que los medios por los que reciben las donaciones NO son los autorizados ni pertencen a la organización. Aunque ya pusieron la respectiva denuncia para lograr bajar la página, buscan evitar que siga ocurriendo.

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Todas las campañas, canales de donación y medios de pago oficiales del Banco de Alimentos de Bogotá pueden ser consultados exclusivamente a través de www.bancodealimentos.org.co.