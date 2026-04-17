eGo te puede llevar a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya empieza a sentirse, y eGo quiere que no solo la veas, sino que la vivas en primera fila.

La marca lanzó una dinámica a nivel nacional pensada para sus consumidores, con experiencias en diferentes ciudades, premios y la oportunidad de ganar un viaje doble a México para estar más cerca de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Participar es fácil: arma tu parche de tres personas y reúnan entre todos 20 empaques (sachets) de cualquier producto eGo. Con eso, podrán acercarse a la barbería móvil en las ubicaciones que la marca irá anunciando en sus canales oficiales.

Allí, además de inscribirse, podrán hacerse un corte de cabello (opcional) y participar en una dinámica de tiro al blanco. La idea es poner a prueba la puntería y, dependiendo del desempeño, ganar premios y asegurar un cupo en la siguiente fase.

Los parches que logren avanzar se enfrentarán en partidos de fútbol tenis, donde la competencia sube de nivel. De ahí saldrá el equipo que llegará a la final y, finalmente, el grupo ganador que se quedará con el cupo para viajar a México y vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Más allá de la competencia, la experiencia también será un espacio para conocer de cerca la línea eGo Vitamin Care, que combina fijación, fragancia y cuidado del cabello en un solo producto, pensada para el día a día.

Las fechas y ubicaciones de la barbería móvil serán anunciadas a través de las redes oficiales de la marca.

Un detalle importante es que quienes lleguen hasta el final y ganen el viaje, deben contar con pasaporte vigente.

Aplican términos y condiciones.