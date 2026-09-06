Avengers Endgame vs Avengers Doomsday: 3 diferencias de las nuevas películas de Marvel

‘Avengers Doomsday’ es, sin lugar a dudas, una de las películas más grandes de este 2026. La icónica saga de Marvel llega con una nueva entrega en la que se vivirán por todo lo alto las emociones de los superhéroes inolvidables.

Luego de ‘Endgame’, esta franquicia regresa con una nueva película que en cada uno de sus adelantos ha presentado emociones imperdibles.

Esta producción tendrá el regreso clave de personajes y actores imperdibles que se pensó que habían llegado a su fin en el Universo Marvel.

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Sin dudas el estreno de esta entrega se vivirá por todo lo alto, y si quieres estar preparado para esta producción, aquí te contamos 3 diferencias claves entre ‘Doomsday’ y ‘Endgame’.

3 diferencias de las nuevas películas de Marvel

Desde el gran anuncio de ‘Doomsday’, la emoción por parte de los fanáticos de Marvel ha sido total. Miles de personas han estado a la expectativa de esta producción que volverá a poner a los ‘Avengers’ en el centro de atención.

La emoción por esta nueva entrega es total, luego del notable éxito mundial de ‘Endgame’. No obstante, hay 3 diferencias clave entre ambas producciones que debe tener en cuenta.

Claramenta, la primera de ellas es el enemigo. Thanos fue uno de los personajes más icónicos de la saga de los ‘Avengers’, no obstante, su fin ha llegado, por lo que en esta nueva entrega el villano será Doctor Doom, protagonizado por Robert Downey Jr.

En segunda instancia, otro de los elementos a tener en cuenta es que ‘Endgame’ contó que los icónico personajes de siempre, pero esto no ocurrirá en ‘Doomsday’.

Varios vengadores cerraron su ciclo en la última producción. No obstante, a este universo se unirán personajes icónicos como los X-Men, o los Cuatro Fantásticos, junto a la nueva generación de ‘Avengers’ que será insigne para esta película.

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Finalmente, la última diferencia corresponde a la temática. La entrega anterior presentaba un contexto de viajes en el tiempo, mientras que esta nueva presenta un colapso de universos total.

Sin lugar a dudas, esta será una película imperdible, por lo que miles de personas estarán atentos a su gran lanzamiento el próximo 18 de diciembre, en grandes salas del mundo del cine a nivel internacional.