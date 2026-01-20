Avenged Sevenfold en Bogotá: horario y recomendaciones para el primer gran concierto de 2026
Avenged Sevenfold dará un show imperdible en Bogotá este 20 de enero, con uno de los primeros conciertos de este 2026.
Avenged Sevenfold llega a Bogotá para poner a vibrar a sus fanáticos desde los escenarios. Esta histórica banda dará su esperado concierto, el cual estaba pautado para el 2025, antes de ser cancelado por motivos de salud en la banda.
Esta agrupación será la encargada de dar el puntapié inicial, a lo que será un año lleno de grandes conciertos que tendrán lugar en Colombia y en Bogotá.
En caso de que sea uno de los fanáticos que asistirá a este show, aquí les tenemos toda la información referente a los horarios, y las recomendaciones.
Sin lugar a dudas, Avenged Sevenfold es una de las bandas más esperadas de los últimos meses en Bogotá. Esta legendaria agrupación planeó un gran show en la capital para 2025.
A pesar de esto, el concierto tuvo que ser cancelado, debido a motivos de salud dentro de la banda. Esto claramente entristeció a cada uno de sus fanáticos.
No obstante, la fecha fue reprogramada, para lo que será una histórica noche llena de música este 20 de enero. Los amantes del metal podrán disfrutar a la agrupación desde el escenario del Movistar Arena.
Este show se da bajo el contexto de su gira ‘Life Is but a Dream…’, con la que han brillado desde varios lugares del mundo.
Cabe recordar que este concierto tambén contará con la presencia de Mad Tree y Mr. Bungle como teloneros. Los horarios para los shows de estos artistas son los siguientes:
Respecto a los objetos que NO están permitidos dentro del recinto, estas son las pautas a seguir:
Estas son las recomendaciones a seguir:
