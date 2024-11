Oasis, Coldplay y más bandas de rock y metal que han lanzado camisetas de fútbol históricas

Nunca he sido muy fanático del futbol, pero no por eso desconozco su importancia. Las pasiones que mueve, su crecimiento a nivel mundial y el impacto emocional que tiene un triunfo o fracaso de un equipo, y por supuesto su conexión con el mundo del rock n’ roll que va más allá de los himnos que se cantan en las tribunas y se ha transferido a los mismos uniformes.



¿Quién no recuerda la camiseta de Iron Maiden y el West Ham? ¿O la colección de Pearl Jam inspirada en modelos vintage de camisetas de fútbol que lanzaron en el 2018?

Atentando contra mi presupuesto, algunas bandas que me gustan han estado recientemente sacando sus respectivas camisetas asociadas con equipos de fútbol. Aquí algunos lanzamientos que me parece que están buenísimos.

Black Sabbath se asoció con el Aston Villa, el club de Birmingham la ciudad de la banda, para lanzar una camisetas con el logo que usaron en su álbum ‘Master of Reality’ de 1971.

Como recientemente aprendí (ya les había confesado que no sé de fútbol) cada vez que hay un clásico Barcelona vs Real Madrid, el Barca cambia el logo de su camiseta. En esta ocasión el equipo de fútbol se alió con la ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y Coldplay para lanzar dos ediciones limitadas.

Tiene el arte de ‘Moon Music’, el más reciente álbum de Coldplay, y otra edición con efecto fluorescente de tan solo 22 unidades, que tendrá además los autógrafos del equipo masculino y femenino del Barca.

La recaudación de las ventas de la colección se destinará para un proyecto en conjunto entre las organizaciones. Eso con el fin de ayudar a las víctimas del cambio climático en Uganda.

Lee también: Anuncian al artista que hará de telonero en los shows de la gira de regreso de Oasis

Una de las mayores noticias musicales del año fue el regreso de Oasis, la emblemática banda de Manchester conformada por los hermanos Gallagher. Además de haber escrito grandes himnos mundiales de rock n’ roll como ‘Wonderwall’ y ‘Don’t look back in anger’, son reconocidos como fanáticos del Manchester City.

A pesar de esto fue una sorpresa absoluta cuando Pep Guardiola el director técnico del equipo, junto a Marko Kovacic, Kyle Walker, Ederson y Jess Park, recrearon la portada de ‘definitley Maybe’ el debut de Oasis, para anunciar la colección que sacaban en conjunto el club y la banda de rock.

#ManCity have recreated Oasis’ Definitely Maybe album cover thirty years on… 😍 pic.twitter.com/9Y3PsCBcD5

— City Report (@cityreport_) September 12, 2024