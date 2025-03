Tool, Alanis Morissette, The Hives y más: los imperdibles del Estéreo Picnic 2025, según Radioacktiva

Cada año en Bogotá se lleva a cabo el Festival Estéreo Picnic, un evento multitudinario que incluye experiencias de marca, shows, fiestas pre concierto y tantas cosas que lo más probable es que uno se pierda más de un show. Sin embargo, aquí le dejamos algunos recomendados para esta nueva edición del festival.

Alanis Morissette

A Alanis hay que verla por cultura general, es la segunda ocasión en que esta importante figura del rock alternativo nos visita en más de 20 años, así que es raro y de celebrar que la tengamos por aquí. Si de casualidad no la ha escuchado o en su momento no la vivió, esta es una excelente oportunidad para que la vea y entienda su importancia.

Incubus

A diferencia de Alanis, Incubus sí ha visitado en varias ocasiones nuestro país, pero en esta edición del festival Estéreo Picnic, la banda norteamericana viene celebrando la regrabación de su álbum ‘Morning View’, así que los veremos interpretar el disco comercialmente más exitoso de su carrera y varios de los éxitos de años y años de rock, imperdible.

Beck

Aunque a Beck lo conocemos por tan solo un par de éxitos, creo firmemente que el suyo será uno de los mejores shows del festival, este artista del ‘ready made‘, como se le consideró en algún momento, gracias a su capacidad de combinar distintos elementos aparentemente distantes para construir una canción, es uno de los artistas más originales que surgieron en los 90. Desde entonces no ha dejado de experimentar con la música, en su catálogo encontrarán desde discos acústicos como el ‘Morning Phase’ hasta uno tremendamente innovador como el ‘Midnite vultures’, no sé qué esperar de su concierto, pero será buenísimo.

Foster the People

El disco debut de esta banda, ‘Torches’ (2011) es una tremenda carta de presentación que asegura fiesta, la banda liderada por Mark Foster mezcla rock, electrónica y en ocasiones hasta beats de hip hop; su más reciente disco ‘Paradise state of mind’ tiene bastante dance y seguro harán una presentación de celebrar.

Tool

Sin duda uno de los shows más extraños en la historia del FEP será el de Tool, una banda de rock progresivo como nunca se ha visto en el festival, y aunque en ediciones anteriores se han presentado artistas como NIN, lo de Tool es muy particular. Podría ser un show en que el cantante no se deje ver y ni se asome a saludar (esto ya lo ha hecho). Además, como se viene publicando recientemente, la banda ha prohibido el uso de celulares en sus show, ¿cómo se va a controlar en el contexto de un festival? Ni idea, pero esta banda hará en términos de rock, una presentación calculada, matemática y memorable.

The Hives

Es muy recordada la vez que The Hives vinieron como teloneros de los Arctic Monkeys, la primera vez que ambas tocaron a nuestro país, y no hay persona que no haya estado de acuerdo en que The Hives fue muy superior en su show (Me gustan los AM, pero esto es una realidad). Ahora los Hives nos visitan en la cima de la ola tras un regreso glorioso potenciado pro su álbum ‘The Death of Randy Fitzsimmons’ (2023) que los ha llevado de gira con éxito alrededor del mundo, he dicho en varias ocasiones, si usted va al show de the Hives, saldrá diciendo que son su nueva banda favorita.

St. Vincent

St.Vincent es una figura verdaderamente innovadora en el mundo del rock contemporáneo, incluso podríamos decir que es una prodigio de la guitarra, y que como artista hay pocos que estén tomando los riesgos que ella toma al crear un álbum. St.Vincent ya estuvo en una edición del FEP, si no la vio, que no vuelva a pasar, si usted estuvo ahí, sabe que no se la puede perder.

Inhaler

Esta banda Irlandesa viene dando de qué hablar desde hace un tiempo, y a pesar de su joven carrera han desarrollado un sonido muy chevere que tiene toques de new wave y rock alternativo, incluso según el disco usted notará la influencias del britpop de los 90s y toques de bandas como New Order; una de las agrupaciones jóvenes que viene creciendo y vale la pena ver.

Teddy Swimms

Cuando vayan a este show se van a encontrar a un tipo grandote, de cara tatuada y cuerpo de futbolista americano cantando R&B / Soul, un género que nunca ha sido necesariamente popular en América Latina, lo que hace de su presentación un reto, pero Teddy viene más que preparado y armado de una potentísima voz que ya lo llevó a los Grammy, otro show que vale la pena ver.

Michael Kiwanuka

Frente a Kiwanuka tengo una particular debilidad, ya que me enamoré de su música desde su álbum debut ‘Home Again’ (2012), desde entonces ya han pasado tres álbumes más y ha hecho una carrera que inicia como cantautor, con melodías melancólicas y guitarra acústica, a cosas mucho más experimentales e innovadores. Kiwanuka claramente nunca se ha querido encasillar como un artista de un estilo en particular y con cada trabajo ha logrado demostrarlo con éxito; hace unos días hablé con el Eli Hewson, el cantante de Inhaler y me dijo “Si tuviera que escoger entre vernos a nosotros o ir a Kiwanuka, iría a Kiwanuka”

Parcels

Parcels es la banda sonora perfecta para los fans de bandas como Daft Punk, y Nile Rodgers, de hecho en estos artistas se podría decir que se encuentra gran parte del sonido. La banda tiene un show en la tradicional fiesta previa al FEP que ya es sold out, lo que asegura que su presentación en el festival será de las más concurridas y también una fiesta que sonará memorable.

Arde Bogotá

No quería dejar las recomendaciones sin algo de música en nuestro idioma, en el caso de Arde Bogotá tampoco puedo ser objetivo (¿cuándo se es objetivo en la música?) Llevó un tiempo siguiendo su meteórica carrera que en España los ha llevado a presentaciones masivas y sold outs consecutivos impensables para una banda tan joven. Sin embargo, su trabajo, show y canciones, los respaldan mejor que yo. Es una banda de rock en español que deben ver, en el siguiente link, una muestra por si las dudas.

Jaze A Jaze

Lo conocí cara a cara hace muy poco y terminamos hablando brevemente del nuevo movimiento de la música en español que tiene artistas como Usted Señálemelo, Conociendo Rusia, Silvestre y la Naranja y unas más, ganando protagonismo y me contó un poco sobre su música; yo apenas si había escuchado un par de canciones con toques folk, jazz y cantautor, y me dijo que le extrañaban, ya que la mayoría realmente lo conocían por su experiencia en batallas de gallos, donde después me enteré, es uno de los grandes. El show de él será una combinación de esos dos talentos, y sin duda será muy interesante verlo.