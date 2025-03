Todas las bandas por las que pasó Frank Ferrer, exbaterista de Guns N’ Roses; Draco Rosa en la lista

El pasado 19 de marzo, los Guns N’ Roses publicaron en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a Frank Ferrer, quien venía acompañando a la banda como baterista desde hace varios años, el mensaje dice lo siguiente:

“La banda desea agradecer a Frank por su amistad, creatividad, y robusta presencia los últimos 19 años, y le desea éxito en el próximo capitulo de su viaje musical. Frank se unió inicialmente a los GnR durante un show en Junio del 2006, y ayudó a anclar la sección rítmica en los siguientes años, incluyendo las recientes presentaciones que incluyen al reunido trio de Axl Rose, Slash y Duff McKagan. Su último show con la agrupación fue en Noviembre 5, 2023 en México”, decía el mensaje.

Thank you, Frank. For the friendship, creativity and sturdy presence over the last 19 years pic.twitter.com/Ql1SDrW1sb — Guns N' Roses (@gunsnroses) March 19, 2025

El 1 de Mayo en Corea de Sur, la banda inicia una nueva gira mundial llamada ‘Because what you want & what you get, are two compeltley different things’, que los llevará por España, Italia, Alemania, Inglaterra, y más países, así como posiblemente unas fechas por América Latina en la segunda mitad del año.

De momento no se sabe nada respecto al futuro de Frank Ferrer, pero vale la pena recordar que ha tocado en una gran serie de giras y shows con diversos músicos de todo tipo de estilos como han sido

Robi Draco Rosa

Perry Farrell

Nena

Wyclef Jean – Tool

The Psychedelic Furs

The Dead Daisies

¿Quién es el nuevo baterista de Guns N’ Roses?

La banda presentó en sus redes sociales a su nuevo baterista, Isaac Carpenter, quien ha trabajado con LourderMilk, Adam Lambert, Black Lab, The Exies y otros. Es músico, productor e ingeniero de sonido estadounidense.