Tenemos newsletter en El Gallo: inscríbase para recibir toda la información

Galleros y galleras, llegó el momento que todos estaban esperando. Vamos a tener un canal de comunicación directo con todos los que escuchan a diario El Gallo.

Tendremos sorpresas, todos los conciertos del planeta rock, boletas y los secretos de Diego Peña, el Champion y Pacho Cardona.

Para iniciar a recibir este boletín diario con algunas de las historias más insólitas que ocurren en Colombia y en el mundo, necesitamos que debe su información en el siguiente formulario y espere para reírse. ¿Es algo de vida o muerte? No. ¿Pero debería hacerlo? Sí.

¡Los esperamos!