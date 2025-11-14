En Radioacktiva tenemos claro que nuestra comunidad es lo más importante, por eso, queremos conocer su opinión frente a diversos temas que nos ayudarán a que este siga siendo el parche favorito de los rockeros en Colombia… Y de paso, cumplir el sueño a un oyente que quiera asistir al festival Loserville.

La emisora que impulsa el rock en Colombia ha puesto en marcha la actividad ‘Su opinión sacude el Planeta Rock’ para reconocer a sus oyentes más leales y conocedores, con la que tendrán la oportunidad de ganar una entrada sencilla para asistir a dos de los conciertos más esperados.

¿Cómo es la dinámica?

Desde el viernes 14 de noviembre de 2025 hasta el lunes 1 de diciembre de 2025. La actividad se desarrollará en dos fases distintas a través de un formulario web. La primera sesión de participación está dedicada al festival Loserville y la segunda a Korn (próximamente).

Es importante que los participantes lo tengan en cuenta, ya que los conciertos se realizarán en Bogotá en fechas distintas: el Loserville el 5 de diciembre de 2025 y el de Korn el 2 de mayo de 2026.

La mecánica de la actividad es una prueba de habilidad y destreza. Los interesados, que deben ser mayores de 18 años y residentes en Colombia, deberán ingresar al formulario disponible en este artículo. Allí, se encontrarán con un total de nueve preguntas que deben responder correctamente: cinco relacionadas con la emisora Radioacktiva y cuatro sobre la banda correspondiente a la etapa en la que se participa (en este caso Loserville).

Es fundamental responder correctamente la totalidad de los cuestionamientos, pues el desempate, en caso de ser necesario, se definirá priorizando el tiempo de respuesta más rápido y honesto que quede registrado en el sistema.

¡Participe aquí!

¿Cómo se hace la entrega del premio?

El premio será entregado a la persona que cumpla con el requisito de responder correctamente todas las preguntas en el menor tiempo posible. En caso de que se presente un empate absoluto en respuestas y tiempo, se realizará un sorteo interno entre los finalistas. La participación está limitada a un registro por etapa por persona, y no podrán concursar aquellas que hayan ganado premios con la emisora en los últimos cinco meses.

Estos premios son personales e intransferibles y no podrán ser sustituidos por dinero, bienes o servicios. Como condición para la entrega, el ganador deberá firmar la aceptación de los presentes Términos y Condiciones. Un miembro del equipo de Radioacktiva se comunicará directamente con cada persona seleccionada hasta 48 horas antes de la fecha del evento correspondiente para coordinar la entrega.