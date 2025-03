¿Su asistente virtual habla solo? Estas son las razones y así puede evitarlo

Los asistentes virtuales llegaron para hacer la vida más fácil, pero a veces pueden dar buenos sustos. ¿A cuántos no les ha pasado que Alexa o Google Home comienzan a hablar solos en plena madrugada? No es un caso aislado. Aunque parezca sacado de una película de terror, la explicación es mucho más sencilla de lo que se cree.

Si en algún momento un asistente virtual responde sin previo aviso, es probable que haya interpretado un sonido ambiente como un comando. Y no es que tenga vida propia. Aquí se explica por qué ocurre esto y cómo evitar que suceda en el momento menos esperado.

Le puede interesar: Crean gafas inteligentes para que no se distraiga mientras trabaja

Micrófonos hiperalertas: escuchan todo (a veces demasiado)

Estos dispositivos están diseñados para detectar palabras clave como «Alexa» o «Hey Google», pero en ocasiones pueden confundir otros sonidos con comandos de voz. Si hay un televisor encendido, conversaciones cercanas o incluso ruidos inesperados, el asistente podría interpretar que se le está llamando y responder sin que nadie lo haya activado. Y ahí es cuando llega el susto

Rutinas y automatizaciones: los culpables silenciosos

Otra razón común por la que un asistente virtual puede hablar solo es por una rutina o automatización programada sin recordarlo. En Reddit, un usuario compartió que Alexa lo despertaba todos los viernes a la 1:37 am con un rotundo «no». Tras revisar, descubrió que había configurado una acción sin darse cuenta. Si un dispositivo habla a horas inusuales, lo mejor es revisar las configuraciones en la aplicación para descartar que alguna rutina esté funcionando sin ser notada.

Necesita saber: Escalofriantes rezos sonaron en dispositivos de Alexa en la madrugada en México: video

Cómo evitar que un asistente virtual juegue una mala pasada

Si se quiere evitar un susto nocturno (o en cualquier momento), estos consejos pueden ser de gran ayuda:

Ubicarlo lejos de fuentes de ruido, como televisores, parlantes o ventanas abiertas.

Revisar las rutinas y automatizaciones en la aplicación de configuración para eliminar comandos innecesarios.

Activar el modo silencio o «no molestar» cuando no se necesite el dispositivo para evitar respuestas inesperadas.

Desactivar funciones de reconocimiento de voz automático si se nota que el asistente se activa con demasiada frecuencia.

Ver también: Niño le pide a Alexa que le haga tarea y le dicen que no domina el mundo porque no quiere

Estos dispositivos son herramientas muy útiles, pero a veces pueden jugar malas pasadas. Con unos pequeños ajustes, es posible asegurarse de que Alexa o Google Home trabajen solo cuando realmente se les necesita y no causen sobresaltos inesperados. Es momento de revisar esas configuraciones y dormir tranquilo.

No se pierda

Malas noticias para ‘Shrek 5’: nueva polémica genera controversia entre los fans

¿Cuáles son las canciones más ‘tranquilas’ del speed metal? IA hace polémica revelación