¿Cuáles son las canciones más ‘tranquilas’ del speed metal? IA hace polémica revelación

El speed metal es uno de los subgéneros más adorados por parte de los amantes de la música. La adrenalina y la energía que aporta este género gracias a su velocidad y fuerza es claramente indudable.

Este estilo sonoro es capaz de brindar una gran cantidad de estímulos, gracias al talento de sus bandas y artistas, y los éxitos históricos que cada uno de ellos han llegado a componer.

Más noticias: Significado de ‘Ace of Spades’ de Motorhead, la canción más escuchada del speed metal

Sin embargo, en este caso, les contaremos un detalle polémico del speed metal y es aquellos éxitos que son considerados como ‘tranquilos’.

Las canciones más tranquilas del speed metal

Gracias a la gran cantidad de potencia de sonido que posee el speed metal, algo que aprecian los amantes de este subgénero es lo fuerte que puede sonar esta música.

Muchos utilizan el speed metal para motivarse, o incluso mejorar su día, por lo que aquellas que no suenan lo suficientemente fuerte son duramente criticadas.

Más noticias: IA revela la canción más emblemática del speed metal: dura 6 minutos y es de 1990

En respuesta a esto, les traemos 5 canciones que son consideradas las más tranquilas del speed metal.

Claramente, esto se trata de una temática compleja, por lo subjetivo que puede resultar, pero también por lo polémico que puede llegar a ser mencionar algunas canciones.

Es por ello que, hemos optado por consultar a Gemini, la IA de Google, con el objetivo de dar una respuesta concreta a esta temática.

Esta IA aseguró que efectivamente, se trata de una temática compleja, pero, aún así, se animó a dar el nombre de 5 canciones puntuales.

La respuesta fue bastante polémica por la presencia de canciones sumamente famosas, pero, también algunos éxitos que no son propiamente del speed metal.

La primera canción en la lista fue ‘Beyond the Realms of Death’ de Judas Priest. Aunque la IA destaca el talento de esta banda, asegura que la melodía puede ser ligeramente tranquila.

El segundo puesto de esta polémica lista le pertenece a ‘Hallowed Be Thy Name’. Este éxito de Iron Maiden es ampliamente famoso, pero, su melodía puede ser un poco lenta, según la IA.

Seguido de estos 2 grandes éxitos, resalta la presencia de 3 canciones ampliamente famosas. La primera de ellas es ‘The Four Horsemen’ de Metallica.

Esta canción es famosamente conocida, y aunque no pertenece directamente al speed metal, algunas partes pueden ser consideradas lentas.

Dos éxitos históricos más

El penúltimo puesto de la lista le corresponde a ‘Cemetery Gates’, un éxito de Pantera que puede ser muy tranquilo para este subgénero.

Finalmente, la lista es cerrada por una banda tan histórica como Scorpions con un éxito como ‘When the Smoke Is Going Down’.

Lo cierto es que esta lista no disminuye la gran trayectoria de ninguna de estas bandas, ni mucho menos disminuye el amplio legado que cada agrupación posee en el metal.