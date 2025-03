Steve Harris reveló por qué Iron Maiden despidió a Blaze Bayley: «Fue la decisión correcta»

El camino de Blaze Bayley en Iron Maiden siempre estuvo lleno de obstáculos. Cuando en 1994 tomó el micrófono que dejó Bruce Dickinson, los fans no se lo hicieron fácil. A pesar de su entrega, los discos The X Factor (1995) y Virtual XI (1998) nunca lograron el impacto esperado. Para 1999, la banda estaba en crisis y Bayley terminó fuera, dándole paso nuevamente a Dickinson.

Steve Harris, bajista y líder de Maiden, fue el encargado de comunicar la dura decisión. “Ese es el peor lado de estar en una banda”, confesó en Classic Rock.«No es algo con lo que me sienta cómodo. Nunca lo he hecho. Nunca lo haré. Pero tienes que hacer lo correcto para la banda». Y es que no era solo un problema de aceptación: el grunge y el rock alternativo habían cambiado las reglas del juego, y Maiden estaba luchando por su supervivencia.

Le puede interesar: ¿Iron Maiden o Megadeth? Inteligencia artificial respondió cuál es la mejor banda de metal

Con la salida de Bayley y el regreso de Dickinson y el guitarrista Adrian Smith, el grupo inició una nueva etapa. Harris admitió que no tomó la decisión a la ligera: “Durante un tiempo estuve indeciso. Sólo quería asegurarme de que volvían por las razones correctas. Así que fuimos poco a poco».

Pero en el 2000, Brave New World cambió todo. «Hicimos un disco muy potente, salimos de gira, tocamos en Rock In Rio y todo ese tipo de cosas», recordó Dickinson. «Me dije: ‘Esto es genial’. Y entonces supe que podíamos seguir todo el tiempo que quisiéramos».

Necesita saber: Iron Maiden anunció sorpresas para próximo tour mundial: «haremos cosas que nunca hemos hecho»

Así afectó a Blaze Bayley la decisión de Steve Harris de Iron Maiden

Para Blaze, en cambio, fue una pesadilla. Años después, recordó su salida con un nudo en la garganta: “Fue horrible. Yo estaba haciendo planes para mi carrera en solitario: ‘Voy a volver con un nuevo proyecto, voy a utilizar todo lo que aprendí de Maiden y de componer con esos chicos, va a ser increíble’. Y luego, un par de horas más tarde, me ponía a llorar. No me daba cuenta en ese momento, pero estaba destruido».

Y escuchar Brave New World no ayudó. «Sí, lo escuché, y admito que lloré a moco tendido. Es un disco realmente bueno, pero sabía que si las cosas hubieran salido de otra manera, habría estado trabajando en el estudio con esos tipos, habría estado cantando algunas de esas canciones. La sensación de gran pérdida me golpeó muy fuerte».

Ver también: El disco de metal que es perfecto, según Bruce Dickinson, legendario cantante de Iron Maiden

Hoy, Bayley sigue en la música con una carrera sólida, pero su paso por Maiden sigue siendo un capítulo que marcó su vida para siempre.

No se pierda: