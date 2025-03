Seis juegos GRATIS disponibles en Xbox en el mes de marzo; uno será lanzado ese mismo día

Xbox es una de las franquicias más reconocidas dentro de la industria del ‘gaming’. Esta marca de renombre ha protagonizado una constante batalla ante PlayStation por la cima de los videojuegos.

En el último tiempo, Xbox se ha hecho sumamente reconocida, no solo por sus consolas, sino también por sus servicios y los beneficios que le presenta a sus usuarios.

Más noticias: Cambios en las membresías de Xbox y PlayStation para 2025: todo lo que necesita saber

De hecho, en las últimas horas, desde la compañía anunciaron una novedad que ha sido de gran atractivo para sus usuarios, en especial en lo que respecta a videojuegos gratis.

En el último tiempo es sumamente común que las franquicias de videojuegos brinden títulos gratis a sus usuarios.

Esto suele realizarse en conmemoración de fechas especiales, o también por beneficio mensual de algunas suscripciones.

De hecho, justamente este es el caso de PlayStation y Xbox. En el caso de PlayStation, estos títulos pueden ser obtenidos si posee la suscripción mensual a PS Plus.

Por otro lado, si desea aprovechar los beneficios de Xbox, deberá pertenecer al Xbox Game Pass, uno de los servicios que ha ganado mayor popularidad en los últimos años en esta industria.

De manera particular, el Xbox Game Pass brinda una gran cantidad de juegos gratuitos a sus fanáticos, a cambio de una módica cifra económica por su suscripción.

Más noticias: Descuentos de hasta el 80% en juegos de Xbox: Dragon Ball Z y más en la lista

En el último tiempo, incluso muchas personas han optado por comprar consolas de esta marca, ya que esto les permite acceder a este amplio catálogo de juegos, en lugar de comprarlos de manera individual.

Mes a mes, Xbox brinda ciertos títulos gratis para sus usuarios, y marzo no será la excepción, por ello, aquí les presentamos la lista.

if you look below you’ll see a pack of wild games coming soonhttps://t.co/FH7Gu5sg3m pic.twitter.com/HeelgkWmwo