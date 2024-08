Fanáticos emocionados por documental de Superman de Christopher Reeve, ¿cuándo se estrena?

Christopher Reeve fue un conocido actor, director de cine y activista estadounidense, que adquirió fama a nivel mundial luego de interpretar a Superman en cuatro películas de acción real. Nació en Nueva York el 25 de septiembre de 1952, y estudió en la Universidad de Cornell y en la Juilliard School antes de conseguir sus primeros papeles, como en ‘A Matter of Gravity’ en Broadway y en la telenovela ‘Love of Life’.

Su primer acercamiento con el personaje fue para la cinta de Superman en 1978, y debido a su éxito se realizaron las secuelas de 1980, 1983 y 1987. También actuó en producciones como Somewhere in Time en 1980, Deathtrap en 1982, The Aviator en 1985, una adaptación cinematográfica para televisión de Anna Karenina en 1985, Noises Off en 1992, Morning Glory en 1994 y Village of the Damned en 1995.

¿Qué le pasó a Christopher Reeve?

En mayo de 1995 el actor quedó paralizado del cuello hacia abajo tras sufrir una grave lesión en su columna cervical, luego de padecer un accidente de equitación. El hombre quedó tetrapléjico y dependiente de un respirador. Al año siguiente, en 1996, fundó la Fundación Christopher & Dana Reeve, cuyo objetivo es promover la investigación de las lesiones de la médula espinal y forjar avances médicos. Finalmente, falleció por un paro cardíaco a sus 52 años en 2004.

Documental ‘Superman: La historia de Christopher Reeve’

Durante la proyección del documental, Mathew Reeve, hijo del actor, habló sobre la iniciativa de su familia para realizar este documental en el Festival de Cine de Sundance. “Este año, en octubre, se cumplirá el vigésimo aniversario de la muerte de papá. Habíamos recibido algunas solicitudes a lo largo de los años, pero confiar la historia de nuestra familia a este equipo específico simplemente se sintió correcto”, afirmó.

En Estados Unidos, el documental se presentará el 21 y 25 de septiembre en algunas salas de cine. Se espera la confirmación de la fecha de su proyección a nivel internacional.

¿Dónde se pueden ver las películas de Superman protagonizadas por Christopher Reeve?

Superman: La película – Disponible en Max, la plataforma de streaming

Superman II (El Montaje de Richard Donner) – Disponible en Max, la plataforma de streaming

Superman III – Disponible en Max, la plataforma de streaming

Superman IV: En Busca de la Paz – Disponible en Max, la plataforma de streaming

¿Qué actores han interpretado a Superman?

Kirk Alyn

George Reeves

Christopher Reeve

Dean Cain

Tom Welling

Brandon Routh

Henry Cavill

Tyler Hoechlin

