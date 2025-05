Alice in Chains suspende toda su gira 2025 y crece la preocupación entre sus fans

Lo que prometía ser el regreso triunfal de Alice in Chains a los escenarios estadounidenses terminó convirtiéndose en una inesperada cancelación total de su gira. El grupo liderado por Jerry Cantrell anunció el viernes 9 de mayo que todas las fechas previstas han sido oficialmente canceladas.

El incidente ocurrió el pasado jueves 8 de mayo luego de que su baterista, Sean Kinney, sufriera una emergencia médica durante la prueba de sonido en el Mohegan Sun Arena. En este lugar la banda se preparaba para inaugurar su tour 2025. Según declaraciones compartidas en sus redes sociales, Kinney experimentó un episodio de salud delicado, aunque no representó una amenaza vital inmediata.

“Después de nuestra prueba de sonido esta noche en el Mohegan Sun Arena, Sean experimentó una emergencia médica que no puso en peligro su vida. Desafortunadamente, tenemos que cancelar el show de esta noche. Nos disculpamos sinceramente por las molestias. Los reembolsos están disponibles en el punto de compra”, comunicó el grupo a través de sus plataformas oficiales.

La noticia tomó por sorpresa a miles de seguidores que se preparaban para asistir al esperado primer show. Apenas unas horas antes de que se abrieran las puertas, la banda emitió el anuncio, generando una ola de reacciones.

Hasta el momento, no se ha revelado más información sobre el diagnóstico específico o la evolución del estado de salud de Kinney.

La gira tenía contempladas múltiples paradas en mayo, incluyendo importantes festivales como Sonic Temple y Welcome to Rockville, así como una aparición destacada en Boardwalk Rock el 17 de mayo, evento al que Alice in Chains se sumó tras la baja de Mötley Crüe. El calendario también mencionaba un show el 10 de mayo en Camden, Nueva Jersey, que ya ha sido retirado de la web oficial de la banda.

La única presentación de Alice in Chains en 2025

La única presentación que Alice in Chains ha ofrecido este año fue en el Sick New World Festival, celebrado el pasado 27 de abril en Las Vegas, Nevada. Esa actuación parecía ser el abrebocas de una ambiciosa temporada de conciertos, marcando su regreso tras su última gira formal en 2023. Sin embargo, los planes se han visto frustrados por el inesperado contratiempo médico de Kinney.

En redes sociales, fanáticos y colegas músicos han enviado mensajes de apoyo al baterista, deseando su pronta recuperación y destacando su papel fundamental en el sonido pesado y melódico que ha caracterizado a Alice in Chains durante décadas. Mientras tanto, la banda no ha hecho declaraciones adicionales sobre futuras fechas o posibles reprogramaciones.

Este contratiempo también pone en duda su participación en Back to the Beginning, el gran evento tributo a Black Sabbath previsto para finales de verano, en el que Alice in Chains había sido confirmada como uno de los actos principales.