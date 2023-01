The Last of Us: ¿un hongo puede producir una pandemia?

The Last of Us es una de las series más comentadas a nivel mundial y se ha convertido en una de las más vistas de HBO Max. La producción muestra la adaptación de la historia de Joel y Ellie, quienes tienen que sobrevivir al hongo que ha atacado a muchos humanos.

La serie es una adaptación del videojuego The Last of Us y muchos fanáticos se han rendido ante el resultado de la serie. Aseguran que respeta las líneas del juego y la esencia de los personajes.

En la historia, Joel tiene que salir de la zona de cuarentena con la misión de salvar a Ellie, una joven que tiene el hongo, pero no se le ha desarrollado. En la producción, se puede ver cómo se convierten las personas cuando se contagian de cordyceps.

Todas las personas que son mordidas se convierten en zombies e inician a atacar a otros seres humanos. La serie muestra que este hongo se apodera de la mente del portador y hace que cambie totalmente sus acciones.

Muchas personas se han preguntado si este hongo existe en realidad y si es posible que ataque a los seres humanos. Por eso, hablamos con el epidemiólogo Carlos Álvarez y aseguró que este no ha atacado a personas.

“No es un hongo que hasta ahora se conoce que tenga impacto en el ser humano”, comentó.

¿Puede ocurrir una pandemia como la de The Last of Us?

El epidemiólogo aseguró que, según su experticia, no cree que un hongo pueda llegar a tener la capacidad de atacar el cerebro del ser humano a tal punto.

“Yo creo que puede ocurrir que haya brotes epidémicos de una infección por un hongo, pero no creo que haya hongos que evolucionen de esa manera y que puedan llegar a tener el control del ser humano”, dijo.

En cuanto a la forma en que los hongos atacan el ser humano, aseguró si un hongo se adapta al tejido del cerebro, podrá causar masas y que este no funcione bien, pero no manipular las acciones.

“Normalmente pueden crecer, si se adaptan a un tejido pueden crecer y forman masas y por lo tanto hacen que el cerebro no funcione como debe funcionar. No, pueden llegar a manipular las acciones”, comentó.