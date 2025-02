Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver el duelo definitivo por la Champions League

Este 19 de febrero se llevará a cabo un duelo de titanes entre Real Madrid y Manchester City. Ambos equipos se enfrentarán en la tarde de este miércoles como parte del partido de vuelta de los playoffs de la Champions League.

Después de un agónico partido de ida, que terminó con un marcador de 2-3 a favor de los ‘merengues’, Real Madrid recibirá a los dirigidos por Pep Guardiola en el estadio Santiago Bernabéu para sellar su paso a los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.

Aunque el Manchester City inició el partido de ida ganando, gracias a Erling Haaland, Real Madrid logró empatar y remontar el juego con anotaciones de Kylian Mbappé, Brahim Díaz y Jude Bellingham.

Lo que parecía terminar con un marcador de 2-1, con doblete de Haaland, terminó convirtiéndose en una contundente victoria de los Merengues, quienes lograron remontar el juego en los últimos 10 minutos del partido.

Después del segundo gol de Erling Haaland, que marcó la parcial victoria del City (2-1), Brahim Díaz y Jude Bellingham llegaron para cambiar el rumbo del partido y marcar los dos últimos tantos que le dieron la ventaja al Real Madrid.

