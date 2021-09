Hijo de Thom Yorke lanzó nuevo sencillo y dicen que suena muy parecido a Radiohead

Noah, el hijo de Thom Yorke, reapareció hace unos días en redes sociales para presentar su nueva canción “Trying Too Hard (Lullaby)”, la primera que lanza bajo su propio nombre, ya que anteriormente sacó temas con el alias Alec Owen y un álbum de música electrónica como ‘L.E.T.H.A.L’.

Varios usuarios han aplaudido al joven y se han mostrado impresionados con el sencillo. De hecho, el guitarrista de Radiohead, Jonny Greenwood, se pronunció al respecto y escribió en su cuenta oficial de Twitter:

“Cor, qué pieza musical tan gloriosa. Hoy fue la primera vez que lo escuché y estoy muy impresionado. Buen trabajo, Noah”.

Mientras unos elogiaron a Yorke, otros manifestaron que la canción tiene un leve parecido al trabajo de la banda británica. Sin embargo, no es raro que esto suceda, pues ha crecido escuchando los grandes éxitos que ha hecho su padre junto a los demás integrantes del grupo de rock alternativo.

Antes de lanzar “Trying Too Hard (Lullaby)”, Noah confesó que llevaba un tiempo trabajando en su proyecto en solitario y significa mucho para él sacarlo a la luz. Además, celebró el buen recibimiento que está teniendo el tema y aseguró que pronto habrá nuevas sorpresas.

“Sé que las razones de esto no siempre tienen mucho que ver conmigo, pero significa el mundo para mí que a alguien le importe o se conecte con ella de alguna manera. Da miedo intentar establecer una identidad y que la gente se preocupe por una canción que es tan importante para mí, me da un poco de confianza en que no soy solo un hijo. Pronto habrá más cosas”, expresó en sus redes sociales.