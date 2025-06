¿Qué significa ‘Kashmir’? La historia detrás de la legendaria canción de Led Zeppelin

‘Kashmir’ es una de las composiciones más grandes en la historia de Led Zeppelin. Esta canción llegó a conquistar a miles de fanáticos de esta banda alrededor del mundo, gracias a su gran letra y melodía inolvidables.

Este éxito es considerado por muchos, como uno de los mejores en la historia de la banda, e incluso del rock como género musical.

Por ello, como homenaje a este éxito y a la trayectoria de la banda, a continuación les contamos la historia de su lanzamiento, y también el significado de su letra.

El recordado ‘Physical Graffiti’

Led Zeppelin es, de manera indudable, una de las bandas más grandes en la historia del rock. Esta agrupación lanzó una amplia cantidad de éxitos en toda su trayectoria.

Claramente, cualquier fanático de la música recuerda a esta banda por ‘Stairway to Heaven’. Pero, por supuesto que, Led Zeppelin posee un catálogo amplio y profundo de producciones destacadas.

De hecho, una de ellas fue su sexto álbum de estudio llamado ‘Physical Graffiti’, lanzado en el año 1975.

La discografía previa de esta banda dejaba la vara bastante alta, especialmente luego de sus 3 discos homónimos.

Sin embargo, la banda logró volver a marcar el camino con lo que fue ‘Physical Graffiti’, su sexto lanzamiento, y uno de los más apoyados por la crítica.

Esto se dio gracias a grandes ‘tracks’ como lo fueron ‘Custard Pie’, ‘The Rover’, y por supuesto, ‘Kashmir’.

Esta última fue de las más llamativas, con una duración de 8 minutos y 37 segundos.

En cuanto a su significado, la letra de ‘Kashmir’ de Led Zeppelin refleja un viaje en el tiempo y el espacio a través de distintos espacios.

De hecho, en esta canción, la banda utiliza varias referencias o metáforas a viajes, donde se incluye la cultura del subcontinente indio.

Incluso, a esto hace referencia el nombre de la canción, ya que Kashmir es una región de dicha parte del mundo. Además, este éxito fue escrito por Robert Plant mientras estaba en un viaje que pasaba por Marruecos.

Esto mostró de manera impresionante el interés de la banda por esta cultura, y la creatividad de sus letras, como ya era usual.

Para mayor claridad, a continuación les dejamos la letra de ‘Kashmir’ en español.

Letra de ‘Kashmir’ de Led Zeppelin en español

Oh, deja que el Sol caiga sobre mi cara

Coon estrellas para llenar mi sueño

Soy un viajero tanto del tiempo como del espacio

Para estar donde he estado

Para sentarse con los ancianos de la raza apacible

Este mundo rara vez ha visto

Hablan de días por los que se sientan y esperan

Todo será revelado

Hablar y cantar en lenguas de gracia

Cuyos sonidos acarician mi oído

Pero ni una palabra de lo que escuché podría relacionarme

La historia fue bastante clara

Oh

Oh, he estado volando

No, sí, mamá, no se puede negar

Oh, he estado volando

Mamá, mamá, no se puede negar, no se niega

¡Oh! Todo lo que veo se vuelve marrón

Mientras el Sol quema el suelo

Y mis ojos se llenan de arena

Mientras escaneo esta tierra baldía

Tratando de encontrar, tratando de encontrar donde he estado

Oh, piloto de la tormenta que no deja rastro

Como pensamientos dentro de un sueño

Presta atención al camino que me llevó a ese lugar

Arroyo amarillo del desierto

Mi shangri-la bajo la luna de verano

Volveré de nuevo

Seguro como el polvo que flota alto en junio

Al moverse por Kashmir

Oh, padre de los cuatro vientos, llena mis velas

Al otro lado del mar de los años

Sin provisión, pero con la cara abierta

A lo largo del estrecho del miedo

Oh, oh

Cuando estoy en

Cuando estoy en camino

Yo veo

Veo el camino, te quedas, si

Si

Oh, cuando estoy deprimido

Oh, si

Cuando estoy deprimido, tan deprimido

Oh, mi nena

Oh deja que te lleve allí

Oh, vamos

Déjame llevarte allí

Oh, si, si