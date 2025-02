La canción de Led Zeppelin que tardó más de 20 años en ser publicada; esta fue la razón

Cuando se habla de las bandas más influyentes de la historia del rock, el nombre de Led Zeppelin sale a relucir. La agrupación británica revolucionó la escena rockera con su experimentación sonora en la que combinó elementos del blues con el rock pesado. A pesar de su disolución en 1980 tras la muerte de su baterista John Bonham, su legado se mantiene vivo en la actualidad.

El sonido de Led Zeppelin se caracterizaba por la potente voz de Robert Plant, los riffs inconfundibles de Jimmy Page, el talento de John Paul Jones en el bajo y teclado, y la agresividad de Bonham en la batería. Desde su primer álbum, lograron redefinir los estándares del rock, influenciando a generaciones enteras de músicos y consolidándose como una de las bandas más vendidas de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera, Led Zeppelin lanzó discos icónicos como Led Zeppelin IV, que incluye el legendario «Stairway to Heaven», y Physical Graffiti, un álbum doble que mostró su versatilidad y creatividad.

La canción que Led Zeppelin tardó años en publicar

Durante su trayectoria, Led Zeppelin grabó cientos de tracks, entre los que destacan himnos atemporales como «Stairway to Heaven», «Kashmir», «Whole Lotta Love» y «Black Dog». Sin embargo, dentro del extenso catálogo del grupo, también existen pistas que tuvieron que esperar años para ver la luz.

Uno de estos temas es «Baby Come On Home», una canción que fue grabada el 10 de octubre de 1968 durante las sesiones de su álbum debut, Led Zeppelin. Sin embargo, esta pieza no fue incluida en el disco y permaneció en el olvido hasta que finalmente se lanzó en 1993, cuando fue publicada como parte del álbum compilatorio Boxed Set 2.

Según Jimmy Page, guitarrista y líder de la banda, la canción quedó archivada porque, en aquel momento, consideraban que tenían material de mayor calidad para compartir con su público.

«No creo que la hayamos terminado; los coros no eran muy ingeniosos», comentó Page en el libro ‘Light and Shade: Conversations with Jimmy Page’ de Brad Tolinski. «Y, en ese momento, pensamos que todo lo demás era mejor. Así de simple, en realidad, pero no me malinterpreten, la canción es buena. Es solo que nos fijamos un estándar muy alto».