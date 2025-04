¿Qué es ‘One Step Closer’? El significado del histórico éxito de Linkin Park

‘One Step Closer’ es una de las canciones más brillantes en el catálogo de Linkin Park. Esta banda dejó una gran cantidad de éxitos inolvidables, y sin dudas, este fue uno de ellos, gracias a su letra, y su potencia.

Linkin Park brilló desde sus inicios, y eso fue gracias al lanzamiento de grandes éxitos, como lo fue este, una canción que es disfrutada tanto en conciertos, como en su versión original.

Por ello, les contamos cuál es el significado de esta histórica canción que llegó a marcar a toda una generación.

El lanzamiento del legendario ‘Hybrid Theory’

A lo largo de la historia de la música, han existido varios álbumes que han llegado a dominar géneros, o incluso a brillar de manera inolvidable.

Sin dudas, uno de ellos fue ‘Hybrid Theory’, el primer álbum de Linkin Park, el cual marcó tendencia a inicios de los años 2000.

Este disco estuvo lleno de varios éxitos que resultaron brillantes, como fue el caso de ‘In The End’, o ‘Crawling’.

Aun así, más allá de estas 2 composiciones de gran éxito, también resalta la presencia de ‘One Step Closer’, una canción de poco más de 2 minutos, que encapsula un ritmo acelerado.

Este éxito fue disfrutado de gran manera, por la forma en que Chester Bennington imprimió su talento vocal en él, y por como resaltó dentro del disco.

En cuanto a su significado, ‘One Step Closer’ se traduce como ‘Un Paso Más Cerca’. De hecho, esta canción habla sobre la ira y un momento de explosión para el ser humano.

De hecho, a eso se refiere esta canción, como la frustración lleva al autor a estar un paso más cerca de explotar.

Esta canción es muy elocuente, especialmente por la interpretación de Chester Bennington. Pero, para mayor claridad, les dejamos la letra de este éxito en español.

Letra de ‘One Step Closer’ de Linkin Park en español

No puedo soportar esto más

Diciendo todo lo que he dicho antes

Todas estas palabras no tienen sentido

Encontré dicha en la ignorancia

Menos oigo menos, menos dirás

Lo descubrirás de todos modos

Todo lo que me dices

Me lleva un paso más cerca del borde, y estoy a punto de romper

Necesito un poco de espacio para respirar

Porque estoy un paso más cerca del borde, estoy a punto de romper

Encuentro que las respuestas no son tan claras

Ojalá pudiera encontrar una forma de desaparecer

Todos estos pensamientos no tienen sentido

Encontré dicha en la ignorancia

Nada parece desaparecer

Una y otra vez

Todo lo que me dices

Me lleva un paso más cerca del borde, y estoy a punto de romper

Necesito un poco de espacio para respirar

Porque estoy un paso más cerca del borde, estoy a punto de romper

Todo lo que me dices

Me lleva un paso más cerca del borde, y estoy a punto de romper

Necesito un poco de espacio para respirar

Porque estoy un paso más cerca del borde, estoy a punto de romper

¡Cállate cuando te hablo!

¡Cállate! (X8)

Cállate, estoy a punto de romper

Todo lo que me dices

Me lleva un paso más cerca del borde, y estoy a punto de romper

Necesito un poco de espacio para respirar

Porque estoy un paso más cerca del borde, estoy a punto de romper

Todo lo que me dices

Me lleva un paso más cerca del borde, y estoy a punto de romper

Necesito un poco de espacio para respirar

Porque estoy un paso más cerca del borde, y estoy a punto de romper