OCESA e IPG Mediabrands: Transformando el panorama del entretenimiento en Colombia

OCESA es una de las principales compañías de entretenimiento en América Latina, reconocida por su capacidad para gestionar y promocionar eventos en vivo. Desde conciertos masivos hasta festivales de música, la empresa ha trabajado con artistas de renombre internacional, llevando experiencias únicas a miles de espectadores.

Por su parte, IPG Mediabrands, parte del conglomerado Interpublic Group, es una agencia global que se especializa en la creación de estrategias de marketing y comunicación, conectando marcas con audiencias a través de diversos medios. Su enfoque se centra en integrar campañas en plataformas digitales, televisión y radio, asegurándose de que los mensajes de las marcas lleguen de manera efectiva a los consumidores.

La colaboración entre OCESA e IPG Mediabrands marca el inicio de una nueva era para el entretenimiento en vivo. Juntas, están revolucionando la forma en que las audiencias interactúan con los eventos, llevando la experiencia de los espectáculos a un nivel mucho más dinámico y accesible, además de ampliar su alcance a un público mucho mayor.

El futuro del entretenimiento en Bogotá

Los eventos en vivo están viviendo una transformación que va más allá de la simple presentación de artistas. Gracias a esta alianza, el entretenimiento en Bogotá, y en otras ciudades clave de la región, se ve enriquecido con una propuesta que mezcla lo mejor de la cultura con la estrategia comercial. Ambas compañías buscan aprovechar esta unión para conectar de manera más directa con públicos más diversos.

Este acuerdo no solo es una jugada inteligente desde el punto de vista empresarial, sino también una respuesta a las crecientes demandas del mercado colombiano, especialmente en Bogotá, que se ha consolidado como un importante centro turístico. Para llegar efectivamente a la audiencia, es crucial hablar un mismo idioma con el fin de que todos entiendan el mensaje central.

El objetivo fundamental de esta colaboración es integrar las estrategias de marketing directamente en los espectáculos, creando una experiencia más auténtica y emocional tanto para los asistentes como para las marcas involucradas. Esta interacción en vivo permite que las marcas se conecten de forma más cercana con su audiencia, más allá de los anuncios convencionales.

Generación de empleo y compromiso con la sostenibilidad

El impacto de la alianza no se limita solo al ámbito cultural, sino también a la economía. Se espera que esta colaboración impulse un crecimiento adicional del 7% en sectores clave como la producción técnica, logística, transporte y servicios relacionados con la realización de eventos.

Un proyecto destacado es el Vive Claro, un moderno centro de espectáculos creado por OCESA. Este espacio no solo será un lugar clave para grandes conciertos de artistas internacionales, como el de Linkin Park, sino que también se distingue por su compromiso con la sostenibilidad, al contar con más de 180,000 metros cuadrados dedicados a áreas verdes.

Mientras tanto, IPG Mediabrands apuesta por una presencia más tangible de las marcas. La agencia entiende que el entretenimiento en vivo es el escenario ideal para generar conexiones profundas con las audiencias.