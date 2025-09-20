Neymar se volvió a lesionar en el muslo derecho y se perderá el clásico de la liga brasileña que el Santos jugará contra el São Paulo el próximo domingo, según informó su club.

El atacante de 33 años está viviendo una verdadera pesadilla luego de que sintiera dolores en el muslo durante un entrenamiento que tuvo lugar el jueves y, después de someterse a exámenes, el equipo médico confirmó la lesión en el músculo recto femoral, según un comunicado del club.

Le puede interesar: Neymar definió su futuro en el Santos de Brasil: ¿continúa o cambia de club?

El Santos no informó de la gravedad de la lesión, que se produjo en el mismo muslo en el que, el pasado agosto, sufrió un edema que mantuvo al astro de la selección brasileña un par de semanas apartado de las canchas. Por ahora, no se conoce el tiempo que estará fuera de las canchas.

“El centrocampista ofensivo Neymar Jr. abandonó el entrenamiento el jueves pasado (18) en el CT Rei Pelé con dolor en el muslo derecho. Tras someterse a pruebas de imagen este viernes (19), se detectó una lesión en el recto femoral del muslo derecho. Neymar Jr. ya ha comenzado su tratamiento en el Cepraf bajo la supervisión del Departamento Médico del Santos FC”, indicó.

Necesita saber: Raphinha rompió un importante récord de Neymar en Europa

Neymar queda fuera de la Selección de Brasil

Entonces, el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, quien se unió recientemente a la selección, optó por dejarlo fuera de la convocatoria de la Canarinha y advirtió que, si quiere jugar el Mundial 2026, Neymar deberá estar en un buen estado de forma, al igual que el resto de los jugadores del equipo.

Cabe destacar que en el mes de octubre Brasil jugará dos amistosos: el primero contra Corea del Sur y el otro Japón, por lo que el entrenador italiano optaría por dejar a Neymar fuera de la convocatoria.

Ver también: Las declaraciones de Neymar que ilusionan a los hinchas del Barcelona: “me gustaría volver”

Cabe destacar que, el exjugador del Barcelona y del PSG ha sufrido constantes problemas físicos desde que en octubre de 2023 se lesionó de gravedad en un partido de la selección.

El partido del próximo domingo, el clásico contra el São Paulo, es importante para las aspiraciones del Santos de mantenerse en primera división.

El Santos está a tan solo un punto por encima de los puestos de descenso tras haberse completado 22 jornadas de liga. Debido a las lesiones, el ’10’ solo ha podido disputar 13 partidos y ha anotado tres goles en el campeonato.

Con información de EFE