Netflix anuncia estreno de ‘KonoSuba!’: ¿Cuándo ver en Colombia la tercera temporada?

Netflix continúa apostándole al anime y por ello su catálogo cuenta con gran variedad de películas y series de este género. Gracias a la popularidad que han ganado este tipo de producciones japonesas, la plataforma de streaming ha optado por incluir títulos como ‘Dragon Ball Daima’ y Sakamoto Days. Además, de su más reciente estreno: ‘KonoSuba!’.

Recientemente, Netflix anunció la llegada de la tercera temporada de ‘KonoSuba!’. Los seguidores de este popular anime podrán hacer su propia maratón de la serie, dado que la compañía también incorporará las dos primeras temporadas a su catálogo.

Además de la llegada de la tercera temporada de este anime, Netflix también reveló que dicho estreno vendrá acompañado de otras producciones como el spinoff ‘KonoSuba: An Explosion on this Wonderful World’ enfocado en Megumin.

¿Cuándo se estrena ‘KonoSuba!’ en Colombia?

Netflix anunció oficialmente que la tercera temporada de ‘KonoSuba!’ estará disponible en su plataforma a partir del 14 de marzo. Este lanzamiento permitirá a los fanáticos disfrutar de los nuevos episodios y ponerse al día con la historia.

Junto con la tercera temporada, Netflix también incorporará a su catálogo el spin-off ‘KonoSuba: An Explosion on this Wonderful World’. Este spin-off consta de 12 episodios y narra los acontecimientos previos al encuentro de Megumin con Kazuma y el resto del equipo.

Además, los seguidores de la franquicia podrán disfrutar de la película ‘KonoSuba: La leyenda carmesí’, la cual es considerada parte del canon oficial de la historia. Esta cinta sirve como puente entre la segunda y la tercera temporada, proporcionando un contexto adicional para los eventos que se desarrollarán en la nueva entrega.

Hasta el momento, los episodios de la tercera temporada de ‘KonoSuba!’ y su spin-off solo estaban disponibles a través de la plataforma JonuPlay, donde se transmitieron en simulcast. Sin embargo, a partir del viernes 14 de marzo, los 11 episodios de la tercera temporada llegarán a Netflix, junto con el spin-off de Megumin y la película ‘KonoSuba: La leyenda carmesí’.