Millonarios vs Unión Magdalena: hora y dónde ver EN VIVO al ‘embajador’ en Liga BetPlay 2025-II

Millonarios vs Unión Magdalena será un partido clave para el futuro del ‘embajador’ en este semestre. El equipo capitalino deberá buscar su primera victoria en esta segunda parte del año, para así empezar a cosechar puntos.

El ‘albiazul’ vive una actualidad deportiva compleja, pero, aun así, sus hinchas confían plenamente en que pueda levantar su nivel de cara al futuro de la competencia.

Por ello, a continuación les contamos los detalles de este partido, incluido donde podrá verlo EN VIVO.

Así llegan ambos equipos

En el comienzo del 2025-II, Millonarios ha tenido que lidiar con varias bajas inesperadas y claves para el equipo. No solo las lesiones de Macalister Silva y Leonardo Castro han dificultado el buen desarrollo competitivo del club.

El ‘albiazul’ también ha tenido que lidiar con la salida de figuras que fueron claves en semestres anteriores, como el caso de Daniel Cataño, Álvaro Montero o Radamel Falcao.

Este proceso de cambio ha causado que Millonarios haya perdido puntos en el inicio del campeonato, con choques perdidos ante Independiente Medellín, La Equidad, o Deportes Tolima de forma más reciente.

Aun así, el club tendrá otra oportunidad para enderezar su rumbo este 20 de agosto. El equipo dirigido por David González se enfrentará al Unión Magdalena.

El equipo samario está en el puesto número 17, con un total de 5 puntos en 6 partidos disputados, lo que también marca una actualidad compleja.

Este club llega a este encuentro luego de caer derrotado por 3-1 ante el Deportivo Cali el pasado 13 de agosto.

Por ello, ambos equipos saldrán al campo con la ambición de conseguir una nueva victoria, la cual les permita salir del fondo de la tabla, y mejorar a tiempo su actualidad.

Hora y dónde ver EN VIVO el Millonarios vs Unión Magdalena

Millonarios vs Unión Magdalena será un partido que estaba dispuesto para la fecha 1, pero tuvo que ser reprogramado.

Este choque tendrá lugar este 20 de agosto, y el puntapié inicial se dará a las 7:30 p.m. desde el estadio El Campín.

En caso de que desee seguir este encuentro, puede hacerlo con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.

Por otro lado, la transmisión oficial la podrá ver en las señales de WinSports+.