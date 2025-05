Max anuncia un nuevo cambio en su plataforma: desató memes y usuarios se sorprenden

Max se ha convertido en una de las plataformas de streaming más famosas y reconocidas del mundo. Esta app ha destacado de gran forma, especialmente por su gran catálogo de producciones de fama indudable.

Esta aplicación ha atravesado una gran serie de cambios en su historia, como ya se vio el año pasado, luego de que cambiara de nombres.

Sin embargo, recientemente, Max reveló para sus usuarios una nueva modificación la cual desató memes en redes sociales y sorprendió a una gran cantidad de internautas.

Max anuncia un nuevo cambio en su plataforma

Como todos saben, Max es el servicio de plataforma de streaming que brinda HBO. Esta famosa empresa productora ha tenido una fama mundial cosechada durante años.

Por esto, el catálogo de Max es notablemente amplio, con varias producciones de gran éxito de HBO, como es el caso de Friends, o incluso Harry Potter.

Inicialmente esta aplicación tenía el nombre de HBO Max, con el que justamente se ganó una popularidad reconocida en el mundo de las plataformas de streaming.

Sin embargo, para el año pasado, en una movida de marketing, la app cambió su interfaz, y también su nombre para empezar a llevar el nombre de Max únicamente.

Desde entonces, la aplicación brindó una amplia cantidad de estrenos imperdibles, como es por ejemplo, el caso actual de The Last Of Us.

Aun así, es un sorprendente giro de eventos, en las últimas horas, HBO anunció que su plataforma de streaming volverá a llamarse HBO Max, solo 1 año después del cambio.

Esto evidentemente ha sorprendido a muchos, en especial a aquellos que usan la aplicación de manera diaria.

Desató memes

Esta controversial decisión, por supuesto, desató una amplia cantidad de memes, los cuales fueron incluso publicados por la propia cuenta de HBO Max.

Por el momento se desconoce cuando se realizará este cambio, ni tampoco la razón por la que se llevará a cabo dicha modificación que devolverá el nombre a su estatus previo.

Lo cierto es que esto es una sorpresa, la cual ha dado mucho de que hablar, pero, por supuesto, generado incredulidad para los usuarios, y amantes de los contenidos de HBO.