Macaulay Culkin reencarnó a Kevin McCallister de ‘Mi Pobre Angelito’ en emotivo video
35 años después de una de las películas más icónicas de Navidad, Culkin recreó a su personaje para una campaña publicitaria.
Algunas películas trascienden generaciones y se convierten en parte de la tradición de fin de año. Ese es el caso de Mi Pobre Angelito (Home Alone), la cinta navideña estrenada en 1990 que marcó a toda una generación y convirtió a Macaulay Culkin en una de las estrellas infantiles más reconocidas del cine.
La historia de Kevin McCallister, un niño que accidentalmente queda solo en casa durante la Navidad y se enfrenta ingeniosamente a dos ladrones, se transformó en un clásico que cada diciembre vuelve a las pantallas de millones de hogares.
A 35 años de su estreno, la popular comedia continúa siendo sinónimo de Navidad, y su protagonista, hoy adulto, sorprendió al público volviendo a interpretar a su entrañable personaje en un video que ya se hizo viral.
Macaulay Culkin retomó su papel de Kevin McCallister en una campaña publicitaria, dedicada al cuidado y asistencia de adultos mayores. El video, publicado en YouTube el 1 de noviembre, coincide con el aniversario número 35 de Mi Pobre Angelito y ha despertado una ola de nostalgia entre los fans.
En el nuevo spot, titulado “En casa, pero no solo”, Culkin no enfrenta a los recordados ladrones, sino que se muestra protegiendo a su madre con un plan de seguridad pensado para su bienestar.
El mensaje central del video es resaltar la importancia de cuidar a los seres queridos en el hogar, con apoyo profesional que permita disfrutar del tiempo en familia sin preocupaciones.
“Con Home Instead, mamá puede sentirse segura, cómoda y apoyada donde mejor se siente: en casa”, señala la empresa en el anuncio, que ya acumula casi 2 millones de reproducciones.