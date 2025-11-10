Macaulay Culkin reencarnó a Kevin McCallister de ‘Mi Pobre Angelito’ en emotivo video

Algunas películas trascienden generaciones y se convierten en parte de la tradición de fin de año. Ese es el caso de Mi Pobre Angelito (Home Alone), la cinta navideña estrenada en 1990 que marcó a toda una generación y convirtió a Macaulay Culkin en una de las estrellas infantiles más reconocidas del cine.

La historia de Kevin McCallister, un niño que accidentalmente queda solo en casa durante la Navidad y se enfrenta ingeniosamente a dos ladrones, se transformó en un clásico que cada diciembre vuelve a las pantallas de millones de hogares.

A 35 años de su estreno, la popular comedia continúa siendo sinónimo de Navidad, y su protagonista, hoy adulto, sorprendió al público volviendo a interpretar a su entrañable personaje en un video que ya se hizo viral.

Así reapareció Macaulay Culkin como Kevin McCallister

Macaulay Culkin retomó su papel de Kevin McCallister en una campaña publicitaria, dedicada al cuidado y asistencia de adultos mayores. El video, publicado en YouTube el 1 de noviembre, coincide con el aniversario número 35 de Mi Pobre Angelito y ha despertado una ola de nostalgia entre los fans.

En el nuevo spot, titulado “En casa, pero no solo”, Culkin no enfrenta a los recordados ladrones, sino que se muestra protegiendo a su madre con un plan de seguridad pensado para su bienestar.

El mensaje central del video es resaltar la importancia de cuidar a los seres queridos en el hogar, con apoyo profesional que permita disfrutar del tiempo en familia sin preocupaciones.

“Con Home Instead, mamá puede sentirse segura, cómoda y apoyada donde mejor se siente: en casa”, señala la empresa en el anuncio, que ya acumula casi 2 millones de reproducciones.