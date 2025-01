¿Los recuerda? Los mejores conciertos de rock de apertura del Festival Estéreo Picnic

El Festival Estéreo Picnic es uno de los más importantes en Latinoamérica. Desde que se iniciaron las ediciones, ha congregado a miles de fanáticos de la música, quienes disfrutan de artistas internacionales y se destacan también varios talentos nacionales.

El FEP siempre hace un concierto de inauguración del festival, este 2025 será la banda australiana Parcels. Por eso, aquí le decimos cuáles han sido las mejores presentaciones para darle inicio a un mundo diferente.

<h2>EAGLES OF DEATH METAL – 2016</h2>

La agrupación conformada por Jesse Hughes visitó Colombia el 9 de marzo de 2016, en el antiguo Armando Music Hall. Ha sido la única banda que no ha hecho parte del cartel del Festival Estéreo Picnic.

El grupo se presentó en Colombia previo a sus presentaciones en los festivales Lollapalooza de Brasil, Argentina y Chile. Hicieron saltar a la audiencia con algunos de sus éxitos como ‘I Only Want You’, ‘Miss Alissa’, ‘Wanna Be In L.A’, ‘Save A Prayer’ entre otros.

La banda no hizo parte del Picnic porque al día siguiente se presentaban los Rolling Stones en el Campín y Jesse Hughes cumplió su sueño de verlos por primera vez en vivo.

Imagen cedida por Daniel Otero @Dest789

<h2>BLACK PUMAS – 2022</h2>

Los Black Pumas iban a venir por primera vez a Colombia en enero del 2020, sin embargo, tuvieron que cancelar esa presentación por la pandemia. Volvieron después en el 2022 y la banda dese presentó inauguró el FEP en el

Fue la oportunidad perfecta para escuchar las canciones de su álbum homónimo que fue revuelo en todo el mundo en 2019 y previo a lo que ya estaban preparando en el ‘Chronicles Of A Diamond’. Con éxitos como ‘Colors’ y ‘Black Moon Rising’ la banda brilló por su virtuosismo y calidad de sonido en el escenario para la alegría de todos sus asistentes.

Si hablamos de su presentación en el FEP 2022, siempre la recordaremos porque tuvieron el coraje y la valentía de presentarse en tarima horas después de la trágica noticia del fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters, en nuestro país.

<h2>GRETA VAN FLEET – 2024</h2>

Siendo parte de uno de los mejores carteles en la historia de ‘un mundo distinto’, junto a bandas como Blink-182, The Offspring, Limp Bizkit, Arcade Fire, Sam Smith, entre otros. Greta Van Fleet se presentó el 20 de marzo de 2024 en el Teatro Royal Center para ofrecernos el mejor rock and roll que se ha destacado en todo el mundo desde el año 2018.

Con tres álbumes publicados: ‘Anthem Of The Peaceful Army’, ‘The Battle At Garden’s Gate’ y ‘Starcatcher’, el público colombiano tuvo la oportunidad de ver por fin la banda de los hermanos Kiszka para cantar canciones como ‘Highway Tune’, ‘Safari Song’, ‘Black Smoke Rising’ y muchas más que sorprendieron por su puesta en escena.