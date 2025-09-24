¿Lo sabía? Estas son las marcas más mal pronunciadas por los colombianos; LinkedIn y más
Un estudio reveló cuáles son esas marcas que a los hispanohablantes se les hace más confuso pronunciar por sus sonidos en inglés.
En Colombia, pronunciar correctamente algunas marcas internacionales puede convertirse en un reto. Aunque la mayoría de personas las reconocen fácilmente en anuncios o redes sociales, al decirlas en voz alta surgen dudas.
La razón principal es que muchos de estos nombres tienen raíces en inglés o francés, idiomas cuya fonética no siempre encaja con la forma en que hablamos español.
Un estudio realizado por Preply, la aplicación de aprendizaje de idiomas, analizó durante un año las búsquedas en Google con frases como “cómo pronunciar (nombre de la marca)”. A partir de esos datos, identificó las marcas que más confunden a los colombianos.
Según el estudio, estas son las marcas que más dudas generan entre los colombianos a la hora de pronunciar:
En el caso colombiano, la red social y laboral LinkedIn lidera el ranking. Su creciente importancia en el mundo profesional explica por qué tantas personas buscan cómo pronunciarla correctamente.
El análisis de Preply también se expandió a todos los países de habla hispana. A nivel global, el listado cambia y coloca a Google como la marca que más dudas genera:
De acuerdo con expertos de Preply, “los nombres de marca están pensados para ser globales, pero a la hora de pronunciarlos, las reglas de cada idioma se interponen. En español nos cuestan especialmente las letras mudas, los sonidos nasales del francés y las correspondencias entre ortografía y fonética del inglés. Estos resultados muestran cómo incluso las compañías más reconocidas pueden sonar muy distintas según el país”.