Linkin Park llega a Fortnite con nueva música: ¿de qué se trata y cómo disfrutarlo?

Linkin Park es una de las bandas más destacadas de estos últimos meses. La histórica banda regreso luego de varios años de ausencia, y lo ha hecho por todo lo alto, con nuevos anuncios, y una fanaticada multitudinaria.

De manera particular, la banda ha logrado expandirse de gran forma desde su regreso. Esto tanto de manera musical, como también en lo que se refiere a lo comercial.

Muestra de ello, es la llegada de las canciones de la banda a Fortnite, tal y como lo anunció la agrupación en las últimas horas.

Sin dudas, la llegada de Linkin Park al mercado musical nuevamente ha sido de lo más destacado de este nuevo año, especialmente por la forma en que ha abarcado distintos espacios.

La música ha sido uno de ellos. Pero, también lo ha sido la aparición de la banda en otros espacios, como lo es en este caso, el ‘gaming’.

En los últimos días se destacó que podría llegar a ser parte de las novedades de Fortnite. Esto luego de que la banda lanzara un curioso post en X.

Allí jugaban con una petición de un fan, en la que se solicitaba a Fortnite que incluyeran novedades de la nueva era de Linkin Park.

Frente a esta posibilidad, los fanáticos de la banda y del videojuego se han emocionado. Finalmente en este 25 de marzo se llevó a cabo el gran anuncio.

Linkin Park reveló que a partir del próximo 27 de marzo, sus fans podrán disfrutar desde el juego de grandes éxitos como ‘Faint’, ‘The Emptiness Machine’ y su nuevo lanzamiento ‘Up From The Bottom’.

Este último éxito también será lanzado el próximo 27 de marzo. Esto parece ser el comienzo de una nueva era musical para la banda, tras el lanzamiento de ‘From Zero’.

