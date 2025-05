Las tres canciones de rock que debería escuchar si le gusta ‘Come As You Are’ de Nirvana

Pocas canciones han logrado capturar el espíritu de una generación como ‘Come As You Are de Nirvana’. Incluida en el álbum Nevermind (1991), esta canción no solo consolidó el éxito comercial de la banda liderada por Kurt Cobain, sino que también se convirtió en uno de los pilares del movimiento grunge que dominó la escena musical de los años 90.

Su inconfundible riff de guitarra, sumado a una atmósfera melancólica y letras ambiguas, convirtieron a ‘Come As You Are’ en una de las composiciones más icónicas del rock alternativo y del grunge.

‘Come As You Are’ es una canción que captura tanto la crudeza emocional como la estética sonora del grunge: guitarras saturadas, ritmos envolventes y una voz que alterna entre la calma y la rabia contenida.

Esta, sin duda, uno de los temas más representativos no solo de Nirvana, sino del género en general. Por ello, no es extraño que los fanáticos que conectan con su energía y mensaje busquen otras canciones con un alma similar.

A continuación, algunas canciones que puede escuchar y disfrutar si ‘Come As You Are’ hace parte de sus canciones favoritas.

1. “Everlong (Acoustic)” – Foo Fighters

Especialmente en su versión acústica, Everlong ofrece una mezcla emocional que se mueve entre lo íntimo y lo crudo. Dave Grohl, exbaterista de Nirvana y líder de Foo Fighters, canaliza aquí una sensibilidad lírica y sonora que puede resonar profundamente entre quienes aprecian la canción Come As You Are.

2. “Plush” – Stone Temple Pilots

Este clásico del grunge comparte ese tono sombrío y melódico que caracteriza al hit de Nirvana. Con riffs densos y una interpretación vocal cargada de profundidad, Plush captura la esencia oscura y poderosa del rock alternativo de los 90.

3. “Creep” – Radiohead

Aunque se mueve dentro del britpop y el rock alternativo más melancólico, Creep guarda cierta afinidad emocional con Come As You Are. La sensación de vulnerabilidad, la introspección de la letra y una melodía que crece en intensidad hacen de este tema una gran elección para quienes se sienten atraídos por la canción de Nirvana.